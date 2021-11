La omisión también se castiga

Por el bando morenista aumenta la inquietud en aquellos prospectos menos posicionados con miras a alcanzar la candidatura al gobierno de la entidad el año venidero, tan a crecido la intranquilidad que buscan desestabilizar vertiendo agrios comentarios en contra de los más avanzados en las encuestas y que por ende se encuentran en el ánimo ciudadano.

Lo peor del caso es que no hay nadie que meta orden o procure unidad en torno al titipuchal de aspirantes a la gubernatura del estado, todo andan en su rollo por llamar de algún modo al asunto.

Desde luego que hay quienes hacen caso omiso a las cacayacas que lanzan los de más abajo, uno de ellos, es el senador de la república AMÉRICO VILLARREAL ANAYA hoy por hoy el mejor posicionado a decir de las diversas encuestas que han sido publicadas.

Bajo una bien planeada estrategia de medios, el senador recorre continuamente los diferentes municipios de la entidad donde ha recibido sinceras muestras de apoyo a su proyecto político.

No obstante sus mismos “compañeros” de partido, algunos también aspirantes a la candidatura, han tratado de desmeritar su labor de campaña, como ha sido el caso del funcionario de la Secretaría de Economía Federal HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZALEZ, “el guason”.

En medio de todo esto quien ha intensificado su campaña aunque no con los resultados esperados al menos a través de las redes sociales, es el titular de Bienestar Social RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA.

El referido funcionario continua batallando por entrar en el ánimo ciudadano, en ese sentido se rumor que es debido a que nomás no termina por aceptar que debe de realizar fuertes cambios en su accionar diario, como salir con mayor frecuencia sobre todo a los lugares donde ni el mapa político lo hacen y que a fuerza de ser sinceros son muchos.

No obstante el oriundo de Tampiqueño no quita el dedo del renglón en alcanzar la ansiada candidatura y para ello sabemos que habrá de redoblar esfuerzos en sus apariciones por los distintos municipios de la entidad.

Por cierto GONZALEZ VALDERRAMA ya nada ha dicho respecto a lo manifestado por el presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en el sentido de que todo aquel o aquella que pretenda buscar un puesto de elección popular deberá de renunciar o solicitar licencia el dia ultimo de octubre que fue precisamente ayer, tema que por cierto lo incluye a el como alto funcionario que es del ámbito federal.

En otro tema el Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI trae a sus compañeros de bancada trabajando a marchas forzadas sobre todo en lo relativo a echar abajo todos los cambios efectuados por la pasada legislatura donde aplicaron una serie de candados a varias reformas que a la larga les favorecen.

Temas como el desafuero del gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y el presunto cobro indebido por parte de las autoridades de la fiscalía estatal sobre asuntos meramente administrativos, entre otras muchas cosas.

Para nadie es secreto que la anterior aplanadora legislativa compuesta por mayoría panista se despachó con la cuchara grande reformando y modificando a diestra y siniestra una serie de medidas legales, todas desde luego a su cabal conveniencia y que responden a sus intereses personales y de partido.

Hoy, la situación es totalmente distinta pues de ser panista la aplanadora hoy, es MORENA el partido reinante en el Congreso del Estado, de tal suerte que se espera que lo que apenas inicia sea una constante a lo largo de las próximas sesiones.

En otras cosas se cumplió el primer mes de la llegada de LALO GATTAS BÁEZ como presidente de la capital del estado y es fecha que aún continúa batallando en algunas cosas principalmente las relacionadas con los servicios públicos y obra pública.

También se cumple el primer mes de los dos que solicitó el alcalde para informar sobre el evidente desbarajuste administrativo heredado por la pasada administración municipal sobre todo la que comprende a los dos primeros años de gestión del panista XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

Por supuesto que PILAR GÓMEZ LEAL quien entrara el último año de gestión, no debe de estar tan tranquila habida cuenta que pese a que fue enterada del profundo quebranto de las finanzas locales así como el evidente desvío de recursos públicos nada dijo menos presentó la denuncia correspondiente, en ese sentido debe saber que la omisión también se castiga.

En otro punto el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ presidió la ceremonia de reconocimientos a la calidad de los Programas Educativos de Enfermería y de la Gestión Institucional que entregaron en forma respectiva el Consejo Mexicano para la Acreditacion de Enfermeria y el Consejo de Acreditacion para la Educacion Superior (COMACE) y (COPAES) respectivamente.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ