¡Hola! Me da gusto saludarte una vez más en este espacio. Esta semana pasada escuché la historia del éxito empresarial de un compañero, que a lo largo de su vida ha sido construido Mientras escuchaba su historia yo iba haciendo anotaciones para tomarlas en cuenta, pues ¿a quién no le gustaría tener éxito? Llegué a la conclusión de las 3Ps Pasión, Perseverancia, paciencia .

Así es, cuando uno tiene un objetivo de negocio o personal nos apasiona, queremos contarle a todo el mundo sobre nuestros planes, soñamos con volverlo realidad; es ahí donde descubrimos lo que nos apasiona.

Oye, qué fácil entonces ¿si descubro mi pasión estará garantizado alcanzar el objetivo? No, se requiere la segunda P. Perseverancia.

Lo hemos comentado antes, la estadística está llena de casos fallidos de abandonos de proyectos, de carreras profesionales truncadas pues desgraciadamente las cosas no siempre salen como las tenemos planeadas, y ese ánimo que al comenzar podemos sentir puede ir decayendo. Perseverar será la pieza que te saque del promedio para seguir adelante o abandonar tu sueño.

Esto naturalmente se conecta con la 3ra P. Paciencia . ¿Cómo, debemos esperar para alcanzar algo? Así es, estamos tan cómodos hoy en día que todo lo podemos tener en nuestras manos con tan solo un click, con tan solo mandar un mensaje instantáneo que pensamos que nuestros objetivos tienen que ser igual de rápidos. Si logramos dominar la paciencia, seguro aprenderás las maneras más fáciles de llegar al objetivo.

Espero te sirvan estos consejos para tu carrera profesional, de negocio o personal.

