Un truco que hizo trato

En Tamaulipas se siente su presencia, no fue una incursión invasora, más bien llega de la mano de ese movimiento de Todos por Tamaulipas.

En ciudad Victoria, arrancó su precampaña a la gubernatura, lo hizo en el Polifórum, con un lleno total.

Fue un evento de cohesión, mensajes de perdón y olvido, como la presencia de la alcaldesa de Matamoros, LETICIA SALAZAR o el ex líder del PVEM, RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS, quien ahora encabeza la organización civil “Todos por Tamaulipas”. En Tula, cabalgó en el “Centenario”, que bailó al ritmo de la tambora, mientras

que en Bustamante, la fuerza de Todos por Tamaulipas se pactó el compromiso de construir un estado en el que quepan todos, sin distingo de colores, ni ideologías.

En San Fernando, miles de familias de la región se sumaron al llamado de apoyar su nominación por ser un hombre que trabaja por todas sus causas.

Además se dio un pronunciamiento de YULIANA RODRÍGUEZ GARZA a nombre

de las mujeres de esa región que incluye a Cruillas, Burgos y Méndez, afirmaron que su presencia y respaldo a este colectivo se debe a que, en este espacio, tienen voz y tienen mucho que decir. La dama mencionó que las mujeres son mayoría, pero además saben mandar y elegir, ““y les puedo asegurar que nosotras ya decidimos”.

En Tampico, los jóvenes de Tampico, Madero y Altamira, conocieron el proyecto de la organización Todos por Tamaulipas; ahí,

se sumaron al colectivo y se pronunciaron a favor de trabajar en los objetivos de construir el mejor lugar para vivir.

Sin embargo, el gran evento fue en Xicoténcatl donde más de 15 mil familias, dieron el sí a trabajar en equipo, sumar esfuerzos y entregar el corazón de cada día para hacer de Tamaulipas un lugar mejor de la mano del colectivo TXT.

En la región cañera es donde más se sienten orgullosos de su figura, es reconocida su labor política y social desde hace

muchos años, pero nunca pensaron tener la posibilidad de tener un gobernador amigo.

Este sábado, representantes de agrupaciones agrarias, ganaderas, cañeras, clases políticas de diversos partidos, asociaciones de padres, grupos religiosos, profesionistas, deportistas y organizaciones no gubernamentales, sindicatos y miles de familias dieron su aval a su paisanos para que encabece sus causas. TXT es una marca estatal y que se reconoce en el ámbito nacional, el CEN del PAN sigue de cerca sus movimientos, pues un organismo que crece con la suma de las diferencias ideológicas, no distingue clases o credos.

Grupos de Gómez Farías, Llera, Soto la Marina, González, Mante, Antiguo y Nuevo Morelos, entre otros municipios de la zona cañera y otros puntos de la entidad que se sumaron al colectivo.

Los trece alcaldes de la zona, incluyendo al independiente de Jaumave, JOSÉ LUIS GALLARDO FLORES se sumaron a su precandidatura.

En Miguel Alemán, el domingo se presentó la propuesta de unidad que suma en uno solo a los tamaulipecos a lo largo y ancho de la entidad, quienes hacen suyas la propuesta de este colectivo.

El hombre de Xico, crece y se refleja, marca el ritmo de campaña de todos los partidos, demostró que viene a ganar.

Demuestra su poder de convocatoria, lucha y expone porque merece ser el candidato del PAN en todas las regiones de la Entidad en su primera visita.

CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, es el hombre de la batuta, imprime el ritmo de las precampañas de todos los partidos y no parece que puedan detenerlo. “El Truco” hizo un buen trato con los tamaulipecos y lo aceptaron.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

patinadero@hotmail.com