Pasa una década y empresa británica continúa sin indemnizar a 30 mil pescadores mexicanos

Tampico.- Ha transcurrido más de una década de aquella explosión en el Golfo de México en donde hubo un derrame de 4.9 millones de barriles de crudo por la empresa British Petroleum (BP) que dejó a 30 mil pescadores de México sin indemnización.

Horacio Polanco Carrillo, uno de los abogados que llevan el caso, recalcó que uno de los motivos por los que no se ha llevado la indemnización fue por discriminación, ya que únicamente los empresarios cubrieron los gastos de Estados Unidos y orillaron a los trabajadores Mexicanos.

Tambien, reconoció que existe una denuncia penal como civil, en la que señalan al ex canciller mexicano, Luis Videgaray y al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto por firmar un convenio que no les correspondía.

“Hay una denuncia penal en contra de quienes suscribieron el convenio, un convenio doloso, desproporcionado y absurdo, quienes están en este convenio son el ex secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, el embajador de México en EU, y los despachos que tuvieron que ver, porque para nuestra manera de ver no tenía las facultades para firmarlo”.

La empresa británica les debe alrededor de 300 millones de dólares, de acuerdo al abogado es por daños y perjuicios que desde lo ocurrido no han cubierto.

Aproximadamente son 30 abogados más los que están llevando este proceso legal, en donde cuentan con oceanógrafos, másters en táctica de pericia ambiental, contadores, entre otros expertos.

“Buscamos un acuerdo justo, razonable para los pescadores mexicanos, no queremos, ni más, ni menos, solo el mismo trato para que no haya más discriminación en contra del pueblo de México”.

Por Javier Cortés