Preparan homenaje en la Casa de la Cultura a ex trabajador que falleció de Covid

TAMPICO.- En el marco de las actividades del festival “Cecilia Sanz de Ridaura” que se llevarán a cabo del 12 al 17 de noviembre, la asociación decidió rendir homenaje al ex técnico de audio Armando Vallejo Fernández, quien por muchos años apoyó con su trabajo profesional pero enfermó de Covid-19 y falleció.

Sandra Muñoz, secretaria de cultura en conferencia de prensa, dijo que es la primera vez que se otorgará un reconocimiento póstumo a alguien que no formaba parte de los creadores artísticos pero que formó parte importante.

“Es muy emocionante porque es reconocer justamente que el trabajo artístico no es solamente lo que se ve, sino que detrás de ese trabajo hay muchas cosas que se hacen para que el show pueda continuar; entre los técnicos tienen un dicho que dice “entre más invisible eres, mejor has hecho tu trabajo”, porque quiere decir que no se ha notado todo lo que usted tiene que hacer”.

Por otra parte, dio a conocer las demás actividades que van dentro del programa, en donde el próximo 12 de noviembre a las 19:00 horas será el homenaje al señor Vallejo, contando con la presencia de la banda municipal y el día 13 será la premiación del concurso de gabinete de dibujo a la misma hora en la Casa de la Cultura.

“Son una serie de actividades que giran entorno al arte y a la cultura y que generalmente tiene además de las manifestaciones del teatro, de la danza y de la música dos eventos muy importantes, que es la entrega del reconocimiento y el concurso del gabinete de dibujo este año el gabinete Sanz de Ridaura tiene una bolsa de 10 mil pesos en premios”.

Por Javier Cortés