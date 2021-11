Maki se empecina en ser candidata al gobierno por Morena

TAMAULIPAS.- Maki Ortiz Domínguez no quita el dedo del renglón y esperará la convocatoria para registrarse y participar en la contienda interna de Morena para ser la candidata a la gubernatura de Tamaulipas por ese partido político.

En entrevista tras su visita al Congreso de Tamaulipas, la ex alcaldesa de Reynosa, se dijo honrada que Movimiento Ciudadano y el Partido Verde la consideren como una opción viable para ser la candidata, pero aclaró que su prioridad es el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Agradezco que me hayan considerado en los demás partidos, es un acto muy generoso de parte de ellos, pero estoy convencida de participar por Morena”, señalando que no está en sus planes en estos momentos declinar en sus aspiraciones en favor de algún otro aspirante, tal como ya lo hizo Alejandro Rojas Díaz Durán.

“Lo que estoy pensando es esperar los tiempos del registro para someterme al proceso que lleve a cabo Morena y ver los resultados”, esperando verse favorecida de la encuesta que el partido lleve a cabo entre la ciudadanía para elegir al candidato en la entidad. Sobre el método de encuesta a la ciudadanía, para la elección de quien será el candidato del partido, dijo que confía en que será un proceso democrático, “donde la encuesta sea transparente y que resulte lo que sea mejor”.

Se dijo confiada en que el trabajo que ha realizado, le ha otorgado las credenciales necesarias para representar al partido en la boleta del próximo 5 de junio del 2022 rumbo a la gubernatura de Tamaulipas.

“Si es un proceso transparente y con reglas claras, hay que respetar los resultados”, destacando que para Tamaulipas que en 2024 cumplirá 200 años de ser fundada, será importante que una mujer sea quien lleve las riendas de la entidad.

“En 200 años no han podido encontrar una mujer talentosa, capaz con resultados, que gobierne el estado, creo que ya toca, ¿no?, creo que ha habido muchas mujeres capaces, talentosas, preparadas, durante todos estos 200 años que deberían haber estado en ese espacio y por supuesto que espero que no nos toquen otros 400 años sin que no haya”.

Incluso, Ortíz Domínguez señaló que sería interesante que todos los partidos propusieran a una mujer como candidata para participar en las elecciones a la gubernatura.

Sobre las encuestas que se han publicado y dan preferencia a diferentes aspirantes, comentó que reflejan lo que la gente piensa, pero solo son fiables aquellas que son reconocidas y con métodos fiables.

“Las encestas hablan mucho de lo que la gente está pensando, cuando son serias, ojalá que en ese momento importante, estoy segura que vamos a tener encuestadoras reconocidas que den un resultado fiable”.

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN