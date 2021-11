Aumenta a 98 los muertos en Sierra Leona por explosión de pipa

SIERRA LEONA.- Un camión cisterna cargado de combustible explotó el viernes en Freetown, la capital de Sierra Leona, matando al menos a 98 personas e hiriendo a otro centenar.

El estallido ocurrió después de una colisión con un vehículo y mientras decenas de personas intentaban llevarse la gasolina que se filtraba del camión.

“La explosión se produjo el viernes en la noche, por las 22.00 horas locales, después de que un camión cisterna que transportaba combustible chocara con otro vehículo” en el cruce del barrio de Wellington, una zona residencial al este de Freetown ”.

Un testigo presencial de los hechos narró que momentos antes de la explosión decenas de personas se acercaron al camión para recuperar parte del combustible que contenía y que se estaba derramando tras la colisión, lo que explica el elevado número de fallecidos y de heridos.

Varias víctimas graves quemadas yacían en las calles mientras el fuego ardía en las tiendas y casas cercanas.

“Tenemos muchas víctimas, cadáveres quemados”, dijo Brima Bureh Sesay, jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, en un vídeo desde el lugar del siniestro, compartido en Internet. “Es un accidente terrible, terrible”, lamentó.

La alcaldesa de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, declaró esta madrugada en su cuenta de Facebook que estaba “profundamente” entristecida tras conocer la noticia y envió sus condolencias a las familias de las víctimas. “Los vídeos y fotos que circulan por las redes sociales son estremecedores”, dijo.

En un mensaje a través de su perfil de Twitter, el presidente sierraleonés, Julius Maada Bio, ha asegurado sentirse “profundamente conmovido por el trágico incendio y la terrible pérdida de vidas”. Asimismo, ha prometido que el Gobierno haría lo posible por apoyar a las familias afectadas.

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ

— President Julius Maada Bio (@PresidentBio) November 6, 2021