Busca el ‘Canelo’ Álvarez derrotar a Caleb Plant

MÉXICO.- Saúl “El Canelo” Álvarez peleará este 6 de noviembre contra el estadounidense Caleb Plant en busca de convertirse en el campeón indiscutido de la división de peso supermedio. A pocos días del encuentro, las especulaciones no se han hecho esperar. Ambos boxeadores buscarán la victoria y están obligados a ganar para obtener la gloria máxima.

“Canelo” está a un paso de convertirse en uno de los campeones indiscutidos de su división, esto significa que, si le gana a Caleb Plant, obtendría el último de los cinturones de las cuatro organizaciones más importantes del boxeo: la Asociación Mundial de Boxeo (AMB/WBA), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC), la Federación Internacional de Boxeo (FIB/IBF) y Organización Mundial de Boxeo (OMB/WBO).

Actualmente, Plant posee el cinturón de la FIB, y, de conseguirlo, “Canelo” Álvarez se uniría al ucraniano Oleksandr Usyk quién consiguió la hazaña en peso pesado, a los estadounidenses Bernard Hopkins y Jermain Taylor en peso medio y a Terence Crawford en peso ligero. Pero, si el mexicano no obtiene la victoria, tendrá que entregar al estadounidense los tres cinturones y, con ello, uno de los títulos más codiciados del boxeo.

¿Cuánto ganarán “Canelo” y Caleb Plant por pelear este 6 de noviembre?

Además de la batalla por el campeonato, los boxeadores se embolsarán 50 millones de dólares, sin contar los patrocinios respectivos. Eddie Hearn, el encargado de realizar las negociaciones, confirmó la cifra y reveló que del total, e independientemente del resultado, Álvarez tiene garantizados 40 millones de dólares, mientras que su contrincante obtendría 10 millones.

Sin embargo, Caleb Plant no será un contrincante fácil de detener. Actualmente es el campeón mundial de peso supermediano de la FIB, cuenta con 21 victorias, 12 de ellas por knockout. Ya ha defendido con éxito su título en tres ocasiones y, es seguro, no permitirá que “Canelo” se lo arrebate.

“Canelo” y Caleb Plant se fueron a los golpes antes de la pelea

