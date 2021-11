Checo Pérez termina en tercer lugar en el GP de México

Sergio Pérez concretó esta tarde un histórico podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ante más de 100 mil aficionados nacionales, el piloto de Red Bull finalizó en la tercera posición el Gran Premio de la Ciudad de México. Max Verstappen aseguró la victoria en territorio azteca.

Tras iniciar detrás de los pilotos de Mercedes, Verstappen y Pérez ascendieron rápidamente en la clasificación. Al término de la característica recta del circuito, el conductor neerlandés se posicionó líder, mientras que el jalisciense adelantó al poleman de la carrera, el finlandés Valtteri Bottas.

WINNING IN MAXICOOOO!!! ???????? @Max33Verstappen dominates from Turn 1 at the #MexicoGP ???? pic.twitter.com/KoGxLTeB6F — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) November 7, 2021

Un incidente con Daniel Ricciardo (McLaren) catapultó al más rápido de la clasificación al último sitio. Además, una bandera amarrilla, generada en dicho altercado, neutralizó las acciones durante un par de vueltas. El británico Lewis Hamilton permaneció segundo, en su puesto de salida.

En la reanudación de la competencia, los tres primeros incrementaron su ventaja. Checo Pérez consiguió una diferencia de más de ocho segundos sobre su más cercano perseguidor, Pierre Gasly (AlphaTauri). Por su parte, el neerlandés Verstappen se afianzó en el primer lugar del recorrido.

CHECO! CHECO! ????@SChecoPerez takes P3 and becomes the first Mexican driver to take a podium in his home race! #MexicoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/NvHCU5TwXc — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

Detenciones en pits de los primeros dos en el circuito colocaron al jalisciense en lo más alto de la tabla. Durante múltiples giros, el piloto azteca se convirtió en el primer anfitrión en la historia en liderar el GP de la Ciudad de México. Tras su ingreso a los boxes, regresó tercero a la pista.

Un sólido ritmo garantizó el resultado de los dos conductores de la escudería austriaca. La bandera a cuadros en la Magdalena Mixhuca, representó el tercer triunfo de Max Verstappen, quien se convirtió en el máximo ganador del GP, luego de romper el empate con Hamilton y Jim Clark.

A truly special moment for Papa Perez and @SChecoPerez! ???? What a magical day in Mexico for their family ????#MexicoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/V1dcwvCuad — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

La decimotercera posición de Bottas determinó una jornada negativa para Mercedes. En la disputa por el Campeonato de Constructores, Red Bull niveló la competencia: ambos equipos suman 478.5, después de completar 18 fechas en el calendario de la Temporada 2021 de la Fórmula 1.

Así marcha el campeonato mundial

En el Campeonato de Pilotos, Verstappen (313.5) extendió su dominio contra el heptacampeón del mundo (293.5), mientras que Sergio Pérez (165) acecha la tercera posición de Valtteri (185).la actividad de la máxima categoría se reanudará la próxima semana en el Gran Premio de Brasil.