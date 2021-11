Reclaman pescadores pensión a Cooperativa Huasteca Veracruzana

Pescadores de la laguna de Tamiahua, Veracruz acusaron a la Cooperativa Huasteca Veracruzana por dejarlos fuera de la pensión sin ninguna explicación.

Saturnino Delgado Gallardo, definió como injusta la situación que están atravesando él y 80 de sus compañeros pescadores.

“Estamos molestos sobre los apoyos de gobierno federal, mis compañeros y yo somos 80 personas que estábamos pensionados y nos privaron de ese privilegio en la Cooperativa, yo creo que no se vale porque he platicado con mis compañeros y me dice uno que se pensionó y todos están recibiendo el apoyo de Bienpesca”.

Afirmó que han intentado dialogar con los directivos pero no son atendidos, lo cual les genera molestia y desesperación, ya que no están de acuerdo en que se les trate así.

“Hemos tratado de hablar con ellos y nos dicen que no tenemos derecho ya por ser personas pensionados, pero nosotros desde los 8 años estuvimos en la laguna, tenía tres años pensionado”.

Precisó que el problema radica totalmente en la empresa, pero confía en que en algún momento sean oídos y de nueva cuenta sean incorporados a la pensión que por derecho les corresponde.

Por Javier Cortés