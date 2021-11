Esta semana publicarán convocatoria de Morena

TAMAULIPAS.- Esta semana se publicará la convocatoria de Morena que fijará las bases para la selección del candidato o candidata a la gubernatura de Tamaulipas.

Trascendió que incluso podría ser este martes cuando sea dada a conocer.

El delegado del partido en Tamaulipas, Lucio Ernesto Palacios Cordero, confirmó que esta semana se conocerá el documento con las reglas del proceso.

El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, ha insistido en que la selección del candidato se realizará a través de encuestas.

“Vamos a esperar la convocatoria va a definir los plazos y cuál va a ser el mecanismo, dijo tras recordar que en Morena, la que decide es la gente y ya tienen el acuerdo de hacer dos encuestas espejo para mayor certeza”.

Advirtió que ven en Tamaulipas a una ciudadanía con mucho ánimo de transformación, de cambio, “hay un gran cariño a MORENA, al presidente y la 4T”.

Dijo que contar con un número alto de aspirantes a la candidatura, es natural cuando el partido ha logrado triunfos contundentes en los últimos procesos electorales, “pero estoy seguro de que a final de cuentas va a permear la unidad”.

“Hay mucha fortaleza en MORENA, hay muchas compañeras y compañeros de enorme valía, es algo natural, más que una debilidad o quebranto, lo ven como una fortaleza”.

“No están definidos los géneros en las entidades, seguramente eso se verá en la convocatoria, que es aplicable para las seis entidades con elección de gobernador”.

Sobre la cantidad de por lo menos 12 aspirantes a la candidatura, aclaró, “mientras no haya convocatoria no podemos hablar de aspirantes, pero sí tenemos un número determinado de hombres o mujeres, pero no hay un registro formal, finalmente sabemos que MORENA va a caminar en unidad”.

Los tiempos formales y legales estarán marcando la pauta para el trabajo del partido, quien de entrada ya tiene pláticas entabladas con sus aliados, para definir en su momento la forma en que habrán de participar.

Por Nora Alicia Hernández Herrera

Expreso-La Razón