Oscar Pistorius, acusado de matar a su novia, saldría pronto de prisión

SUDAFRICA.- El 14 de febrero de 2013, el mundo se sacudió con la noticia del asesinato de la modelo Reeva Steenkamp, quien fue ultimada a tiros por su novio, el atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius. De acuerdo con información oficial, el corredor la confundió con un ladrón que habría entrado a su casa y la golpeó en la cabeza, para después dispararle en cuatro ocasiones.

Los hechos ocurrieron en la residencia que ambos compartían en la ciudad de Pretoria, la capital de Sudáfrica. El deportista paralímpico que hoy tiene 34 años le disparó a su pareja a través de la puerta del bñao y su muerte fue inmediata.

A raíz de ello, Pistorius fue enjuiciado y tras un año, fue condenado a cinco años de prisión domiciliaria por homicidio involuntario.

No obstante, la sentencia fue apelada por los fiscales y lo declararon culpable de asesinato en 2015, por lo que la sentencia aumentó a 6 años, y ya en 2017, la condena subió a 13 años con cinco meses. Desde entonces, el atleta, famoso en 2012 por competir en los Juegos Olímpicos de Atenas usando prótesis en las piernas y ganar medalla de oro, está encarcelado en su país natal.

Pistorius podría salir de la cárcel pronto

El Departamento de Servicios Penitenciarios de Sudáfrica informó recientemente que el atleta paralímpico podría dejar pronto la prisión debido a que en julio cumplió la mitad de su sentencia y es elegible para una posible liberación condicional, si es que accede a un proceso llamado “justicia restaurativa”.

Sin embargo, para que Oscar Pistorius obtenga la libertad condicional, la dependencia debía mantener conversaciones preliminares con los padres de Steenkamp, pero la reunión se pospuso y aún no se ha reprogramado. Una vez que ello ocurra, el detenido deberá reconocer y asumir su responsabilidad en los hechos y así conseguir que la familia de Reeva lo perdone o que ambas partes “se reconcilien”, explica la BBC.

“Está la cuestión del diálogo entre la víctima y el delincuente, que debe tener lugar antes de que su caso pueda ser llevado a la junta de libertad condicional”, dijo a la AFP el portavoz de prisiones Singabakho Nxumalo. “Es un proceso bastante sensible y emocional”.

Por su parte, Tania Koen, abogada de la familia Steenkamps, dijo que la junta debía reunirse a finales de octubre, pero el proceso fue suspendido “porque algunos requisitos no se cumplieron”.

La abogada también espera los “informes necesarios” del psicólogo y de los trabajadores sociales en contacto con el detenido, pero según la agencia AP los padres de Reeva sí quieren un careo con el atleta paralímpico antes de que le concedan la libertad condicional.

“Puede optar por la libertad condicional desde julio de este año”, dijo Koen, “pero eso no significa que tenga el derecho automático” de ser liberado.

#WhatsNews : “Oscar Pistorius is being considered for parole, Correctional Services contacted Reeva’s parents”

Legal journalist @karynmaughan unpacks. #TheMorningFlava @moflavadj @owenhannie @melbala pic.twitter.com/LbN6sIjD08

— METROFM SABC (@METROFMSA) November 8, 2021