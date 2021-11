Baja afluencia en reapertura de los puentes

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Aunque se esperaba que los puentes internacionales estarían desbordados con la reapertura anunciada tras casi 20 meses de permanecer cerrados a causa de la pandemia del coronavirus, esto no fue así, al menos este lunes en las garitas de Tamaulipas.

Las filas de autos que se habían registrado la noche del domingo en algunos cruces de Reynosa, principalmente de residentes de Estados Unidos, se desfogaron en pocas horas, por lo que el resto del día continúo tranquilo para los funcionarios de Aduanas.

La ceremonia de la reapertura internacional, se llevó a cabo en las instalaciones del puente internacional 1, “Puerta de las Américas”, misma que fue presidida por los alcaldes de Laredo, Texas Pete Saenz, Carmen Lilia Canturosas, de Nuevo Laredo; el Cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Juan Carlos Mendoza; el Congresista Henry Cuellar; el Senador de Tamaulipas, Américo Villarreal Guerra, el de Zacatecas, José Narro Céspedes.

Desde la tarde del domingo, en las principales ciudades de la frontera, se implementaron operativos de seguridad y vialidad, luego que se esperaba que ciudadanos de la frontera y de otros estados, llegaran en masa hasta los puentes internacionales para tratar de cruzar a los Estados Unidos, lo que no ocurrió.

Aunque por la noche del domingo se registraron largas filas de automóviles, mayormente se trataba de residentes que esperaron la medianoche para poder cruzar la frontera, en unas pocas horas de la madrugada, el tráfico fue desfogado.

El puente internacional JuarezLincoln en Nuevo Laredo, el tráfico vehicular fue fluido, mientras que el peatonal tampoco fue desbordante como se especulaba desde días anteriores.

En el puente internacional Reynosa-Hidalgo, la actividad se considera normal, comparado con el movimiento habitual de personas que cruzan a Estados Unidos a trabajar o a estudiar en escuelas en el Valle de Texas.

En Matamoros, se reportó temprano una espera para peatones de hasta 50 minutos en el puente Nuevo que conecta a Brownsville, debido a la revisión que se hace de la documentación requerida para cruzar la frontera, en este caso la visa láser y el certificado de vacunación contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac y Jonhson and Johnson; mientras que la fila de automóviles el flujo es rápido.

En los municipios de la franja fronteriza, la Secretaría de Seguridad Pública inició operativos para reforzar la vigilancia con recorridos y patrullajes con personal de la Policía de Proximidad en inmediaciones de los puentes internacionales y en las carreteras que conectan con el norte de Tamaulipas.

Con motivo de la reapertura de las garitas a los viajes no esenciales, se implementaron operativos de vialidad con la participación de elementos de tránsito, protección civil que apoyan a los automovilistas para tomar los carriles correctos; también hay personal de servicios médicos, sin embargo, hasta el momento no se han requerido pues no se tiene el flujo esperado. Participan también, elementos de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina.

Luego de casi 20 meses que las fronteras fueros cerradas a los viajes no esenciales, quiénes más resintieron esta situación fueron los negocios y comercios ubicados en el lado americano, pues era muy habitual que mexicanos cruzaran la frontera para realizar sus compras, asistir a restaurantes.

El Congresista Henry Cuellar, destacó la importancia que tiene este acto de reapertura, por la importancia comercial que mantienen ambos pasís, “para las dos economías es importante el intercambio entre México y Estados Unidos, aunque también esta reapertura significa que muchas familias se volverán a ver”, destacó

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN