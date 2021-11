Caballerosos y galantes

Nos ha gustado el comportamiento de los dos precandidatos precandidatos del Partido Acción Nacional a la gubernatura.

Como dicen las historietas de Kalimán, han sido caballerosos con los hombres, galantes con las mujeres, tierno con los niños e implacables con los malvados durante sus recorridos por la entidad.

Efectivamente tanto CÉSAR AUGUSTO “El truco” VERASTEGUI OSTOS, JESÚS “CHUCHO” NADER NASRALAH y GERARDO PEÑA FLORES han sido caballerosos en sus campañas, sus mensajes en sus actividades son para luchar por sus objetivos, manifiestan abiertamente su deseo de representar al PAN, pero sin lanzarse puyas que se lastimen, muy diferente a las campañas internas que se viven en las tribus de otros partidos.

“El Truco” VERASTEGUI estuvo en Altamira, otra vez un evento impactante en un municipio que gobierno Morena, pero donde demostró que su crecimiento no es cosa de la suerte, cada una de sus acciones van encaminadas hacía el éxito de su empresa.

En este municipio, por ejemplo DAVID VALENZUELA BARRIOS, fue muy claro cuando al nombre de miles de altamirenses, señaló:

“Para ti la política no es confrontación, es mediación; es la manera de construir acuerdos y consensos. Por todo eso queremos que seas nuestro timonel. Porque nadie más que tú tiene la visión y el carácter necesarios para guiar a Tamaulipas en los mares del progreso”.

Todos por Tamaulipas o TxT, aglutina a miles de ciudadanos de todos los partidos que decidieron sumarse a VERASTEGUI, como una propuesta a la unidad y la reconocen como la mejor fórmula.

“Encontramos a la persona adeduada para el puesto adecuado en el momento adecuado”, dijo.

Hasta el momento, “El Truco” VERASTEGUI sumó a su proyecto ante más de 100 mil tamaulipecos de Ciudad Victoria, San Fernando, Bustamante, Tula, Río Bravo, Miguel Alemán y este domingo Altamira, entre ellos profesionistas, deportistas, ambientalistas, activistas, clase política de diversos partidos, gente del campo, del mar, sindicatos y sociedad civil que han hecho suya la propuesta de ir juntos por las causas sociales.

Al son de “El mil amores” los altamirenses los recibieron con los brazos abiertos a los representantes de TxT que lograron la pluralidad de colores, ideologías y banderas que buscan la paz social, democracia, desarrollo sustentable y mejores oportunidades para todos con “El truco” encabezando esos esfuerzos.

En este movimiento social todos tienen cabida, desde peleadores de kick boxing, como ÓSCAR “El Monstruo” DEL ÁNGEL, ganador de medallas de oro a nivel internacional, además de maestros como DIONISIO LUNA BARRAZA; el activista MANOLO CASTILLO ARELLANO; empresarios como ORDULIO HERNÁNDEZ, MARGARITA RANGEL FLORES, ALFONSO VIDALES, MARGARITA RANGEL y comediantes como CRISTIAN RODRÍGUEZ.

“El Truco” VERASTEGUI es respetuoso, pero firme en su deseo de ser el candidato del PAN a la gubernatura, es un hombre acostumbrado a luchar contra corriente, pero también muy respetuoso de quienes como él buscan la misma responsabilidad.

En Tampico, el alcalde CHUCHO NADER ante la clase panista del sur de la entidad manifestó su deseo de participar en la competencia por la gubernatura y esperará la convocatoria de AN para inscribirse.

Otro de los aspirantes es el diputado federal GERARDO PEÑA sigue en cuarentena superando el Covid.

Los panistas llevan un proceso en orden, no hay pleitos internos, buscan de manera respetuosa la honrosa responsabilidad de ser candidatos en una elección altamente competitiva.

