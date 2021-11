Esto sucede cuando te hackean

Se intensificó la oleada de ataques cibernéticos. El robó de identidad mediante redes sociales como WhatsApp o Telegram es cada día más frecuente, incluso, ya un amigo o familiar fue víctima de los ciberdelincuentes.

Pero te vamos a contar qué es lo que sucede, y cómo evitarlo. Una empresa consultora especialista en seguridad cibernética, radicada en la ciudad de Querétaro capital, nos detalló qué es lo que sucede, y dio algunos tips para evitar que pierdas para toda tu vida el whats o Telegram, es correcto, por consiguiente tendrás que cambiar de número de celular.

Entre la nueva normalidad por registrarse al proceso de vacunación o simple y sencillamente por la avaricia de ganar una buena oferta en el mercado, los estafadores aprovechan este momento de la humanidad y dan el golpe.

Primero debemos tomar en cuenta que los ciberladrones únicamente tienen acceso al uso de la aplicación, por fortuna no han llegado a la galería de fotos o aplicaciones bancarias, puedes estar “tranquilo”.

El asunto es que en el mercado negro del internet, se venden paquetes con números celulares e información básica que fuimos dejando en los cookies o en navegaciones diversas como nuestro nombre de pila, eso más el prefijo del número que identifica al países decir la LADA internacional comienzan a acercarnos a las ciberpandillas.

Con el nombre y el +52 que es el número correspondiente a México, el estafador del otro lado de la línea descarga la App, ingresa tu número de celular y accede; hay paquetes adquiridos en la DeepWeb que no ocupan código de confirmación para terminar

de instalar el WhatsApp o Telegram, según sea el caso, aunque hay ciberestafadores con un alto nivel de perspicacia y talento que envuelven al verdadero dueño del número de celular y le llaman por teléfono, no se burle, acuérdese que tienen el nombre de la persona y algunos datos, para ellos que son expertos es relativamente facil un juego de palabras y notificarles que les llegará un código, número que deberán proporcionar de inmediato. ¡Adiós bye!

¿Qué hacen? ¿Para qué lo quieren? Ya todo eso usted lo sabe, suplantan la identidad del auténtico dueño del número de celular y con el uso de la App, comienzan a buscar más cautivos que llenen sus cuentas bancarias solicitando préstamos o inventando una emergencia.

¿Pero cómo evitarlo? Los especialistas en seguridad corporativa, residencial y otros servicios recomienda a los usuarios de WhatsApp y Telegram activar la verificación en dos pasos, este otro método de seguridad impedirá que alguien acceda a sus cuentas y robe la identidad, pues lo que hará este nuevo código PIN que usted va a tipear es el último gran candado.

Los ciberestafadores podrán hacer lo que sea para acceder al código de instalación de la aplicación, pero usted tendrá una clave más personal, un PIN de seis dígitos que seguramente será su fecha de nacimiento -jajaja eso no lo haga por favor, estos son expertos el PIN es personal e impedirá que los hackers puedan pedir dinero por usted.

En México, gobernadores como la ex estrella del balompié nacional Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mandatario del Estado de Tamaulipas; la ex legisladora federal priísta Paloma Guillén, entre otros personajes más terrenales, han sido suplantados en redes sociales para pedirle dinero a sus amigos y familiares; hace unas horas el mismo gerente general de la COMAPA zona Conurbada Jorge Federico Rivera, también tuvo que anunciar en Twitter y Facebook que ignoraran los mensajes que pudieran recibir de su persona.

