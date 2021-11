Fans ven un posible ‘multiverso’ con Spider-man: No Way Home

MUNDO.- El día de ayer, lunes 8 de noviembre, comenzaron a circular fotos de una supuesta filtración en donde los tres actores selectos de Spider-man aparecían heridos luego de una batalla. En Twitter, comenzó a dar vuelo y las teorías no pararon.

¿Tobey Maguire y Andrew Garfield? Esto es real hijo.jpg pic.twitter.com/LFfAZDZUea — Ben (@benjaminrojasfl) November 9, 2021

El día de hoy, martes 9 de noviembre, siguen circulando teorías, filtraciones y spoilers sobre Spider-man: No Way Home. En la mayoría de los casos, se logran desmentir algunos comentarios, empero, es un gremio muy grande con el que compiten, pues los fans de Marvel han logrado investigar cada imagen y detalle para averiguar si Maguire y Garfield se unirán a Tom Holland en esta entrega.

En reciente declaraciones, Holland guiñó que este filme será “oscuro y triste”, apuntando que no se tratará de una película divertida. Detalló que es brutal y “la mejor película de Spider-man que han hecho”.

“La gente no me cree cuando digo que Maguire y Garfield no van a volver. Pero tendrán que creerme en algún momento”, agregó.

Aunque no puede confirmar si Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán, sí comentó sobre el regreso de Jamie Foxx como Electro y Alfred Molina como el Dr. Octopus, quien ya apareció en el primer trailer.

Con estas revelaciones, fans comienzan a decepcionarse sobre un posible multiverso con los primeros Spider-man, recordando que Tom Holland es muy conocido por filtrar datos que pudieran ser spoilers muy grandes, empero, no ha sucedido.

Sin embargo, las esperanzas siguen prevaleciendo, pues han vuelto palabras como “Spiderverse”, “Andrew and Tobey”, “Multiverse” y “Tom Holland” tendencia en redes, especialmente en Twitter, teniendo un gran alcance.

En Google Trends, también podemos ver que las tendencias de “spiderman” han aumentado significativamente en México. A esto, se le suma “tobey maguire”, “andrew garfield” y otras como “spiderverse”.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA