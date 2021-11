Chucho Nader, en 16 datos

Jesús Nader, alcalde de Tampico, Tamaulipas, -considerado por diversos sondeos sobre el trabajo de los alcaldes del país, como el mejor de México en varias ocasiones- estuvo en ciudad Victoria, y habló como Presidente municipal y como aspirante a la gubernatura por su partido -PAN-, puntualizando varios asuntos:

1.- No somos dos los que aspiramos a la candidatura; somos tres: Verástegui, Peña

y yo.

2.- El gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca, es mi amigo. En Tampico, me ha ayudado en el trabajo de la ciudad y mi carrera.

3.- No habrá fracturas en el PAN. Nadie se va romper. Si no soy yo, me regresaré a Tampico a seguir el frente del Ayuntamiento y trabajaré por el candidato del PAN a la gubernatura.

4.- Cada quien tiene su estilo. “Verástegui junta gente; yo tengo un estilo diferente”. Es decir: finalmente nos complementaremos cuando se defina la candidatura.

5.- Siempre he luchado en la política para ganar. Cuando competí por la alcaldía contra mi amiga, Magda Peraza, estaba 15 puntos abajo; y finalmente gané la elección. Estoy acostumbrado a luchar.

6.- Sé que el PAN hoy está abajo

de otros partidos en las mediciones de intención del voto. No me importa. Estoy listo para competir. Haremos la estrategia adecuada.

7.- En caso de que el Partido convoque a un debate entre los aspirantes, claro que participaría.

8.- La opinión suya sobre el dirigente estatal del PAN, Cachorro Cantú, dijo reservársela porque los que “deben calificarlo es la militancia”.

9.- “Hay que regresar al PAN de valores”.

10.- Nada está definido. El Comité Ejecutivo Nacional, dirá la última palabra. Esa decisión será en acuerdo con el gobernador.

11.- No veo que el gobernador se incline por algunos de los aspirantes.

12.- El proyecto para Tamaulipas que manejo es el de Tampico. Somos una ciudad con desarrollo; un municipio limpio; un espacio para el turismo y un lugar en donde la seguridad pública ha ido mejorando sustancialmente.

13.- En la frontera he tenido muy buenos recibimientos. Me he sorprendido de la respuesta de empresarios y de ciudadanos.

14.- De llegar al gobierno de Tamaulipas, haré un gobierno incluyente; habrá gente de los partidos que participen en la coalición.

15.- Necesitamos de muchos aliados para ser competitivos. Iríamos con el PRD, el PRI y quien quiera sumarse.

16.- No veo mujeres en la contienda del PAN por la candidatura.

POR JOSÉ ÁNGEL SOLORIO MARTÍNEZ