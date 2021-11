Contumaz Chapulín al verde

Fulminante como fueron sus aseveraciones, denuncias y dichos en contra de innumerables funcionarios públicos de ayer y de hoy fue la renuncia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) SANTIAGO NIETO CASTILLO luego de la escandalosa boda sostenida con CARLA HUMPHREY en Guatemala donde predominó el lujo y el dispendio en todos los sentidos.

Cientos de invitados acudieron al referido festejo muchos de ellos gobernadores de la llamada 4T y de otros partidos políticos.

El dispendio molestó sobremanera al presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a tal grado que ordenó el cese fulminante de su zar anticorrupción con todo lo que ello signifique.

Desde luego pese a la cabeza entregada en prenda, la ciudadanía pudo darse cuenta que las viejas mañas de ostentosidad tan comunes del viejo régimen o neoliberal como lo llama el político tabasqueño, sigue dándose a todo lo que dan en la actual administración federal.

Por otro lado y sin duda alguna el haber actuado de manera rápida y sobre todo efectiva, minimiza en gran medida las críticas que se pudieran generar por parte de la ciudadanía, tema que tanto le preocupa al mandatario de la nación.

Todo ello ocurre sin contar que fue el ahora sí poderoso Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ convertida en la mano ejecutora, el encargado de meter la guillotina al ex poderoso funcionario, así más claro.

Con la llegada de PABLO GOMEZ a la UIF se espera que muchas de las acciones jurídico-legales existentes se lleven más tiempo de lo programado.

En tanto con la convocatoria dada a conocer por el bando morenista respecto a la forma en que habrán de ceñirse todos aquellos y aquellas que pretendan buscar la candidatura del dicho partido al gobierno del estado, se comienza a dar forma al proceso electoral al menos en el partido antes mencionado la situación esta a toda marcha.

Por supuesto que a reserva del desmenuzamiento de dicho documento resalta en uno de sus puntos que ningún prospecto deberá de tener algún parentesco de consanguinidad con el gobernador en turno, recayendo y afectando de manera fulminante al ex super delegado JOSE RAMON GOMEZ LEAL que como bien se sabe es cuñado del Jefe del Ejecutivo Estatal FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Si bien es cierto que ambos no tienen las mejores relaciones, el punto antes mencionado los inhabilita de facto, de tal suerte que tendrá que esperar a mejores tiempos.

Aunque a decir verdad el conocido tambien como JR no estaba considerado dentro de los favoritos a lo lograr tan ansiada candidatura morenista, no obstante hacia lo que se podía para alcanzarla.

Al respecto el polémico suplente a senador ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN pidio al JR se sume al proyecto del tampiqueño RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA quien es serio aspirante de MORENA a la gubernatura de Tamaulipas.

En otro punto con la celebración de los congresos magisteriales en varias entidades de la república entre ellas la sección 21 de Nuevo León avanza el proceso para la renovación del dirigente magisterial en Tamaulipas.

Como aquí lo apuntamos en diversas ocasiones será allá por el mes de enero cuando se lance la convocatoria y por ende toque a la entidad el cambio del dirigente seccional el mes subsecuente de la Sección 30 de Maestros en manos aun del profesor RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ.

Con un magisterio prácticamente unido en torno a la actual dirigencia no se esperan mayores barruntos de intranquilidad, no obstante los actuales cuadros trabajan de

la mano para llevar a buen puerto el muy esperado cambio de dirigente.

En ese sentido podemos adelantar que no causara ninguna sorpresa ver en la lista de prospectos a profesores y maestras de la vieja guardia es decir, sindicalistas de larga trayectoria, por ahí va el asunto, al tiempo.

En otras cosas vaya pésima noticia para la militancia que ha logrado conseguir a duras penas el Partido Verde Ecologista de México el hecho de llevar a coordinar dicho partido en la capital estatal a un experto de saltimbanqui de la política local como es MARIO ROMEL ARIZPE MARTINEZ ha merecido las peores calificaciones.

Priista de hueso colorado en sus inicios partido del cual salió y despotrico después, para irse precisamente al verde ecologista donde luego de acabar y saquear con las prerrogativas lo abandonó para aliarse y decirse ferviente admirador de Acción Nacional donde como siempre antes de todo, satisfizo sus ambiciones personales.

Como se puede observar ARIZPE MARTINEZ es todo un experto en el chapulineo priorizando antes que nada sus intereses personales como ha quedado demostrado.

Sin duda que lejos de apoyar al proyecto del revitalizado partido verde ecologista, su presencia habrá de sembrar todo tipo de inquietudes dada su manera oscura de “manejar” la política, al tiempo.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ