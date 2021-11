Mujer lanza sopa hirviendo a la cara de una empleada de restaurante mexicano

MÉXICO.- El redes sociales circula el video del momento en que la gerente de un restaurante de comida mexicana ubicado en Texas, Estados Unidos, fue atacada por una furiosa clienta que argumentaba que su sopa picante estaba tan caliente que el plástico de la tapa se había derretido sobre su comida.

La comensal, fuera de sí, encaró en la caja del establecimiento a la joven y le reclamó, por lo que ésta le ofreció un reembolso completo por el “detalle” en su recipiente de menudo y otra porción sin costo; sin embargo, algo parece molestarle a la agresora y le lanzó la sopa hirviendo en la cara.

Acto seguido, la mujer deja el recipiente en el mostrador y le dice a su acompañante que se vayan. La gerente del restaurante, identificada como Jannelle Broland, de 24 años, se limpia la cara y sale detrás de ellos, junto con otras personas.

En entrevista con el Daily Mail, la joven contó que el hecho fue traumático y desgarrador, pues no lograba concebir cómo alguien podía atacar horriblemente a otra persona y después reírse.

Jannelle relató que no tuvo lesiones de consideración, aunque la sopa picante estaba hirviendo. Dijo que tras el ataque fue corriendo al baño y comenzó a limpiarse, ahí una amable mujer la secó con toallas de papel, en tanto, una de sus compañeras del restaurante se quitó la blusa y se la dio, mientras ella se dejaba sólo la sudadera.

