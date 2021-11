Nombran a Tino Sáenz como Subsecretario de Gobierno

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, nombró al ex diputado priista Florentino Sáenz Cobos, Subsecretario General de Gobierno, cargo que asumirá a partir de este jueves 11 de noviembre.

Sáenz Cobos ha sido alcalde del municipio de El Mante, líder del Comité municipal Campesino (CNC) y diputado Local en dos ocasiones, además de desempeñar otros cargos políticos.

Fue el propio político quien confirmó la noticia y explicó la naturaleza del cargo que a partir de este 11 de noviembre, desempeñará en la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas.

“Este cargo tiene la atribución de ser coadyuvante en la gobernabilidad interior del Estado con el Secretario General de Gobierno, que es una de sus responsabilidades, según el artículo 91 de la Constitución y de la ley Orgánica”, comentó.

Comentó que seguirá la misma política de puertas abiertas que mantiene el actual titular de la dependencia, César Verástegui Ostos y el gobernador de Tamaulipas, “vamos a estar apoyando todas las tareas de gobierno para que todos los esquemas de desarrollo se aterricen y realicen en este último tramo de la administración”.

El político priista, explicó que su incorporación a la administración estatal, es parte de un esquema de alianza que existe, donde, no importando la militancia, le invitaron a colaborar.

“Es un gobierno de alianza, un gobierno plural que no tiene partidos, no reniego a mi militancia priista de ninguna manera, eso no me lo exigieron que lo hiciera, así que vamos a servir a todos los colores, cumpliendo con la responsabilidad que me ha conferido el gobernador”.

Por Perla Reséndez