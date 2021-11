Cumplen sueño de jóvenes

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un grupo de 6 adolescentes que enfrentan una férrea lucha contra enfermedades crónico degenerativas festejaron sus XVs en Ciudad Madero.



El emotivo acto fue realizado en la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, en la colonia Asunción Avalos, en Madero.

Enrique Brooks, Gobernador de Rotary Club en Tamaulipas y Nuevo León.

“Estamos muy contentos porque mantenemos vigente el espíritu altruista. Le damos gracias al creador por darnos la oportunidad de hacer felices a estas jovencitas”.



El acto fue auspiciado por Rotary Club Rotario Cd Madero Miramar y organizaciones privadas del sector empresarial y de carácter altruista.

El sacerdote, dijo durante la celebración religiosa a las jóvenes que en las enfermedades la fe no debe perderse.



“una enfermedad no se rechaza. No se niega, una enfermedad se vive y se aprovecha ese sacrificio para acercarse a Dios”.

“”El día que fueron bautizadas Dios vino a habitar sus corazones. Pará quienes están abiertos el espíritu de Dios hábita en ustedes”.

El Padre, felicitó a las personas que organizaron el evento y celebró su enorme amor al prójimo.

Por Jose Luis Rodriguez Castro /La Razón