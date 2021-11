La boxeadora

Los registros en Morena de los precandidatos a la gubernatura iniciaron, seguramente serán más de ocho los registrados, pero solamente cuatro serán encuestados.

Parecía que el primero de los registros es del Senador AMÉRICO VILLARREALANAYA, quien lo hacía de manera electrónica, cumpliendo sin problema con los requisitos que le solicitaron, se le veía tranquilo y animoso.

Ayer mismo subía un video acompañado de su compañera senadora LUPITA COVARRUBIAS, mandando saludos a los tamaulipecos cuando se dirigían al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, para conocer el avance de esta obra.

También lo hizo RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, desde su casa, asegurando que no hay ningún impedimento para hacerlo.

Lo mismo sucedía con el reynosense HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ “El Guasón” quien anunciaba su registro como precandidato, lo mismo que la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ que también lo hacía.

Todos deben allanar algunos de los requisitos de la convocatoria, como RODOLFO el tema laboral, MAKI con los principios y militancia en Morena y HÉCTOR con su alta responsabilidad que tiene en el Gobierno Federal como Oficial Mayor de la Secretaria de Economía.

En la convocatoria no se les obliga a renunciar a su cargo para registrarse como precandidatos, es más a los mismos aspirantes que tienen altas posición en la Federación no se les ve ningún deseo de renunciar a su cargo.

Hasta el momento, no hay ningún anuncio de que RODOLFO o HÉCTOR GARZA, por ejemplo vayan dejar sus respectivos cargos que les permite promocionarse.

Solamente cuatro participan en la encuesta, pero seguramente en Palacio Nacional ya tienen bien definido quién será el candidato.

La convocatoria fue elaborada a petición del propio presidente AMLO para poner orden en cada una de las entidades donde habrá elección a gobernador. El líder nacional de Morena, MARIO DELGADO se la llevó al propio AMLO quien la revisó y aprobó.

El presidente marcó los requisitos y candados de la convocatoria. MARIO DELGADO salió de palacio con la lista de quienes son los favoritos del presidente.

DELGADO ya empezó a conversar con los aspirantes a las gubernaturas, está dando algunas recomendaciones para que aquellos que tengan un cargo en la administración federal renuncien por una cuestión de ética y moral.

Mañana jueves, es el registro del edil de Madero, ADRIÁN OSEGUERA y veremos cual será la decisión del alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ este viernes.

En Río Bravo, el Colectivo Todos Por Tamaulipas (TXT), conocedor de los alcances de la participación ciudadana en el desarrollo de los pueblos, llevó a cabo una entrega de reconocimientos a destacados ciudadanos del municipio de Río Bravo, de manos del CÉSAR AUGUSTO “El truco” VERASTEGUI OSTOS, como la boxeadora profesional ANA CRISTINA HERNÁNDEZ, quien será su entrenadora para el cuadrilátero político que se subirá en los siguientes meses.

Por cierto, lo hemos dicho y en la reciente visita del alcalde de Tampico y precandidato del PAN a la gubernatura, CHUCHO NADER lo demostró en su visita a ciudad Victoria cuando afirmó que busca ganar la candidatura de manera limpia, sin quebrantar la unidad, ni atacar a sus compañeros.

Reconoce que el PAN arranca atrás, pero siempre alcanza, gana y más si van unidos, por lo que desea que exista un candidato por acuerdo, por lo que sí no es el elegido no dudará en trabajar al cien por ciento en Tampico, pero desde ahí por el candidato sea “El Truco” o GERARDO PEÑA. “CHUCHO” NADER siempre fiel al PAN.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ