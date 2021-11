La condición del PRI

Edgar Melhem fue claro cuando le preguntaron por la posible alianza del PRI con el PAN y el PRD para las próximas elecciones en las que se renovará la gubernatura: No hay nada definido y además, si se concretara, tendrían que tomarse en cuenta como primeras opciones a quienes están arriba en las encuestas serias que se han hecho hasta ahora, es decir al panista Chucho Nader y al priísta Enrique Cárdenas del Avellano.

Claro que el pronunciamiento del dirigente estatal del tricolor no gusta a todos, porque como bien lo dijo, ha sido objeto de un duro embate mediático y político auspiciado desde algunas oficinas públicas de la capital, con el objetivo de convencerlo sí o sí, de que apoye la eventual alianza.

Melhem, quien como presidente del partido no se ha destacado precisamente por su eficacia, tiene el derecho legítimo de oponerse a una eventual coalición, pero también a rectificar o poner condiciones si se tiene que ir en conjunto con el partido en el gobierno local. Es decir, no se le puede culpar si se resiste a respaldar a un abanderado que crea identificado con el poder desde el cual se le está desgastando. Como él, hay muchos en el estado. Los desencantados y molestos con el grupo en el poder son muchos, entre ellos, los panistas.

Sin embargo, lo que a no pocos priístas y panistas sorprendió no es que haya planteado que irían en una alianza con el PRI si el candidato es el Presidente Municipal de Tampico, Chucho Nader, pues es bien sabido que las mediciones lo colocan arriba en las preferencias desde hace meses. Lo que llamó la atención, es que haya colocado solamente a Enrique Cárdenas como única opción de su partido, cuando Ramiro Ramos también ha estado haciendo lo suyo para tratar de ganar la candidatura.

Hay que entender que posiblemente estamos ante una condición básica, irreductible y necesaria que el PRI tamaulipeco tiene ante los fuertes intentos de lograr una alianza entre ese partido y el PAN, para enfrentar a Morena en los comicios de 2022. Poner sobre la mesa que sean el panista Chucho o el priísta Cárdenas, es comprensible. Sobre todo, si efectivamente a Melhem lo han golpeado, ninguneado y menospreciado desde los más altos círculos del poder público en el estado. Es bastante legítima su postura y seguramente hay muchos que la comparten. Por lo pronto, el exdiputado Ramiro Ramos Salinas ya dijo que él no se ha descartado ni acepta que lo hagan. Es decir, va a continuar con sus recorridos por algunos municipios fronterizos, platicando con priistas a quienes pedirá el apoyo para tratar de obtener la nominación a la gubernatura.

“HÁGASE LA LEY, EN LOS…”

Reza un popular dicho mexicano “Hágase la ley,

en los bueyes de mi compadre”, cuando se exige el cumplimiento de las normas y obligaciones a otros, pero no para el que lo pide. Es decir, si hay que reprender o castigar por algo, que sea a los demás, no a mí. Esta petición que pretende obtener un trato excepcional de indulgencia, es de uso común para tratar de eludir las consecuencias de la aplicación de las reglas, resultando cada vez más frecuente cuando vemos cómo muchos políticos no quieren sujetarse a los mandatos de la ley, de las normas o de las obligaciones, como debería ser de manera generalizada.

Esto viene a colación porque en donde ya salieron quienes actúan por evidente conveniencia de acuerdo con la coyuntura política es en el Senado, pues el coordinador de los legisladores de Morena Ricardo Monreal propuso que se revise la Ley de Austeridad Republicana, la cual establece candados legales para impedir que exfuncionarios públicos trabajen en la iniciativa privada durante un plazo de diez años. Monreal sacó el tema a la luz tras conocerse que el ahora extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se vio obligado a renunciar al cargo por el escándalo provocado por su fastuosa boda realizada en Guatemala el fin de semana. Nieto se quedó a tres semanas de cumplir 3 años en su encomienda, pues la presión política sobre el Presidente López Obrador por el derroche que es incompatible con el código de ética de la autollamada 4T y por el alboroto que se armó por la retención de pasajeros de un avión privado, por no declarar 35 mil dólares en efectivo que transportaban. Esto derivó en el despido de la secretaria

de Turismo de la CDMX y en la salida del gobierno del hasta entonces todopoderoso titular de la UIF, cuando apenas empezaba su luna de miel.

El punto es que ahora sí, dirían los opositores al Presidente, Monreal y sus compañeros de Morena quieren revisar la misma ley que elaboraron con mucha víscera y poca cabeza fría pensando en aplicar castigos a sus adversarios, sin saber que más temprano que tarde tendrían que someterse a ella también los de la autollamada 4T. Por actuar con radicalismo, no previeron que se darían un balazo en el pie. A muchos no sorprende el sofisma con el que el senador Monreal pretende vender la idea de revisar la mencionada legislación, ya que es un habilidoso manejador (o manipulador) que casi siempre obtiene lo que quiere. Si bien es preciso evitar que los exservidores públicos se vean maniatados para trabajar en actividades privadas o empresariales para que no haya eventuales conflictos de interés, también es un hecho irrefutable que entre los morenistas que tienen esa facilidad de acomodarse, ahora quieren justificar la corrección de algo que

se consideró un exceso, del cual se les advirtió en

su momento. Aunque el señor Nieto tiene todo el derecho de trabajar en alguna empresa o despacho privado, la ley es la ley. Claro, una salida es que le den empleo en el Senado, como lo planteó Monreal, en cuyo caso sería también beneficiario de un trato selectivo y por ende, privilegiado. En fin, la hipocresía, dirían otros, porque si se tratara de un opositor al Presidente, ni siquiera sería un tema de discusión.

LOS REGISTROS DE MORENA

Este día se espera que Adrián Oseguera se registre como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno estatal. El Alcalde de Madero es una de las figuras emergentes en el partido de la autollamada 4T, que viene cerrando fuerte en esta etapa previa a la realización de las encuestas. Hasta anoche se había registrado Rodolfo González Valderrama y habían confirmado su interés para hoy y mañana el senador Américo Villarreal Anaya, la exAlcaldesa panista Maki Ortiz, el exdiputado priísta Felipe Garza Narváez y el excandidato a gobernador en 2016, Héctor Garza González. Estaban dudando todavía Mario López y Erasmo González. El que no ha salido a hablar sobre lo que establece la convocatoria es José Ramón Gómez Leal, a quien dejaron fuera de la jugada desde antes.

