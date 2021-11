‘Me empujaron contra el tren’

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja atendieron a un conductor, que se estrelló contra el tren carguero, y que en sus argumentos, denunció que otro automovilista lo chocó y proyectó, al buscar ganarle el paso a la locomotora.

De acuerdo al reporte, los hechos se registraron poco antes de las 09:00 horas, en el Eje Vial Lázaro Cárdenas y Alberto Carrera Torres.

Miguel Antonio Lugo, de 45 años, fue revisado por los socorristas, pero afortunadamente no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Ante las autoridades, el hombre aseguró que un automovilista lo empujó hacia el tren, cuando hacía alto momentáneo.

“La verdad me dio miedo, me encontraba haciendo alto cuando apareció el vehículo, y me empezó a empujar acelerando mientras el tren se iba acercando” comentó Lugo.

La trayectoria que llevaba era en sentido de poniente a oriente, por la calle Alberto Carrera Torres, y al llegar a las vías del tren detuvo su marcha, sin embargo un vehículo Nissan tipo Versa color gris lo empezó a empujar, con la finalidad de qué abriera espacio para así poder pasar el.

“Aceleró y yo oprimí el pedal de frenos y tanto fue así que hasta se desprendieron, aún así me siguió empujando hasta que el tren me pegó y luego el paso y se marchó”.

Las autoridades escucharon la versión de Lugo, y señalaron que en cuanto exista una demanda, las cámaras de seguridad de C4 se encargaran de confirmar este hecho, e identificar el coche que presuntamente le pegó.

Personal de bomberos también acudió al sitio para limpiar el área, ya que en el golpe se derramó aceite, lo que ponía a otros automovilistas en riesgo de sufrir un accidente con el hidrocarburo esparcido.

Luego de unos minutos el tren procedió a retirarse, en tanto que la unidad dañada fue remolcada por una grúa.

Los daños materiales fueron de consideración.

POR ALFREDO PEÑA

EXPRESO – LA RAZÓN