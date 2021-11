‘Polio Paul’ ha vivido los últimos 70 años conectado a un pulmón de acero

ESTADOS UNIDOS.- La historia de Paul Alexander, un hombre de originario de Texas, en Estados Unidos, le ha dado la vuelta al mundo, ya que durante los últimos 70 años ha estado conectado a un pulmón de acero para poder sobrevivir, sin embargo, nada lo detuvo para escribir su autobiografía utilizando un bolígrafo y su boca.

Paul Alexander, ‘Polio paul’ o ‘El hombre del pulmón de hierro’, como también se le conoce, es todo un ejemplo de superación y resiliencia, pues durante las últimas siete décadas ha vivido postrado y conectado a un respirador de tanque para mantenerse con vida.

En 1952, cuando apenas tenía seis años de edad, Paul Alexander fue víctima de la epidemia de poliomielitis, especialistas del instituto médico Mayo Clinic, describen que se trata de una enfermedad viral muy contagiosa que, en su forma más grave, puede causar parálisis temporal o permanente, discapacidad, dificultad para respirar, deformidades e incluso la muerte.

Tras contraer poliomielitis, bastaron cinco días para quedar paralizado del cuello hacia la parte baja del cuerpo, sin poder moverse ni respirar, Paul Alexander fue llevado de urgencia al hospital donde le practicaron una traqueotomía y fue conectado a un pulmón de acero para poder salvarlo.

“Perdí todo: la capacidad de moverme, mis piernas no me sostenían y luego no podía respirar”, dijo Paul Alexander a través de una entrevista.

El respirador de tanque se trata de una cápsula de metal que incluye un ventilador de presión que aspira aire hacia adentro y afuera de los pulmones para auxiliar a los pacientes que han perdido el control de estos órganos.

Sin embargo, los médicos esperaban que pudiera respirar por sí solo en una o dos semanas, nadie se imaginó que dependería de esta máquina para toda la vida, convirtiéndose en uno de los últimos dos estadounidenses que necesitan este respirador para mantenerse con vida.

Actualmente, la presencia de la poliomielitis ha disminuido considerablemente gracias a la vacuna contra esta enfermedad, sin embargo, de acuerdo con información de los Centros para el control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este virus sigue afectando a niños y adultos en zonas de Asia y África.

Basta con tener contacto con una persona y no estar vacunado contra esta enfermedad para contraer poliomielitis, pues se transmite a través de gotículas, contacto de persona a persona o el contacto de las heces de una persona infectada.

La vacunación salva vidas y evita desarrollar graves complicaciones por este tipo de enfermedades, por ello, en el caso de la poliomielitis se recomienda recibir cuatro dosis en las siguientes edades: dos meses, cuatro meses, entre los seis y los 18 meses, entre los cuatro y seis años de edad.

A pesar de las adversidades, ‘Polio Paul’ logró entrar a la universidad y gracias a su perseverancia se convirtió en abogado.

“Nunca me di por vencido y todavía no voy a hacerlo” comentó Paul para The Guardian, orgulloso de los logros que ha tenido a lo largo de su vida, pues recientemente también escribió su autobiografía.

A pesar de que la medicina ha avanzado y hoy en día cuenta con respiradores más modernos, Paul decidió mantenerse conectado al único respirador que conoce.

CON INFORMACIÓN DE SALUD180