Recomiendan no acudir a los cajeros durante la madrugada

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La guardia nacional recomendó a la población que no acudan a sacar dinero a los cajeros durante la madrugada para evitar ser víctimas de asaltos.

Mencionó que durante este horario son más vulnerables las personas que van a sacar dinero.

“Que no acudan a deshoras a sacar su dinero, por qué acuérdense que van en la madrugada y es difícil, que puede uno cubrir tantas partes, pero normalmente que lo saquen durante la tarde, en la mañana no ni en las noches, por qué en ciertos horarios no se alcanza a cubrir en ciertas partes” señaló el representante de esta corporación, Señaló el teniente, Tomas Mar.

Por lo que cuentan con los insumos correspondientes para estar llevando acabo sus tareas de vigilancia en la zona metropolitana.

“Siempre estamos permanente siempre cuidando a la ciudadanía, por el momento continuamos con la misma cantidad de elementos” comentó

Por Mario Prieto/ La Razón.