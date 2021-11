“Seré gobernador”: Chucho

El alcalde porteño, Chucho Nader , cada vez agarra mas vuelo y acelera el paso rumbo a la candidatura por el PAN a la gubernatura de Tamaulipas .

En las últimas 72 horas ha quedado muy claro: Chucho Quiere ser Gobernador de Tamaulipas.

Primero con un evento privado con panuchos, que realizó el pasado domingo con figuras como Arturo Elizondo, Lucirene Alzaga Madaria, Doris Hernandez, entre otros, donde muchos militantes lo arroparon

para lanzarse a ser el sucesor y el segundo fue con la declaración que dio, este miércoles , ante los medios de comunicación , donde le metió el aceleradorrrr a sus intenciones de ser el candidato en el 2022. Acompañado del secretario de servicios públicos, Pepe Schekaiban, llegó a la plaza hijas de Tampico, teniendo como escenario la chulada del Mercado de la ciudad, y ahí se declaró listo para emprender la carrera y pintar, nuevamente de azul, el cerro del Bernal.

Chucho se mostró contento y entusiasmado por los resultados y aceptación que ha tenido en cada una de sus giras que ha realizado por los municipios del estado, donde lo ven como el “GALLO” MÁS FUERTE para evitar el arribo de los guindas a la capital de la entidad.

Y sus frases lo dicen todo : “Vamos a ser Gobernador “, “Sé que voy a ser el bueno”, “No creo que exista otro aspirante con tantas características, como yo”, “Yo estoy seguro que reunimos los requisitos para lograr la candidatura” , “Si ,lo logramos, a Tamaulipas, le va a ir muy bien” y finalmente remató al decir : “Estoy listo”!, más claro que el agua , que VA CON TODO Y HASTA DONDE TOPE. Y aprovecho para pedir equidad y piso parejo para la selección del candidato, pidió que no se “carguen los dados” a favor de nadie, para que no se ensucie el proceso interno.

Chucho ha sido Diputado Federal, donde hizo un excelente papel, y dio excelentes resultados cuando fue delegado del IMSS en Tamaulipas, lo que demuestra que tiene la capacidad y la experiencia para hacer que TAMAULIPAS BRILLE. Y que brille como Tampico: con hechos, palabras y resultados , basta dar una vuelta por el centro de la ciudad, por la Avenida Hidalgo y por las colonias, para ver el cambio y transformación que CHUCHO ha logrado en tan solo tres años de Gobierno.

Por eso las encuestas no mienten y lo ubican como el mejor alcalde del país por varios años consecutivos, y ayer el presidente del PRI, Edgar Melhem, prácticamente le levantó la mano al decir que es CH el puntero en las encuestas por el PAN. Además es un empresario exitoso que pone muy, pero muy, en alto el nombre de Tampico con cada una de sus empresas que tiene en la zona y en todo el país, generando derrama económica y empleos.

Y qué en la paseada elección, de las 7 ciudades más importantes del estado como lo es Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Altamira, Madero y hasta la propia capital de la entidad, las perdioooooó el PAN y en esta comuna, Chucho, no sólo logró frenar la ola Morena, sino que arrasó con sus resultados, con una diferencia de 23 mil votos, se llevó la re elección. La raza, el termómetro ciudadano, la vox populi … QUIERE A CHUCHO!, para Gobernador.

POR MARIO PRIETO