Crea tiktoks con la voz de Stitch, Chewbacca y otros personajes de Disney

MÉXICO.- A lo del Disney + Day, se han hecho grandes anuncios, entre los que se incluyen la revelación de una gran lista de estrenos (series y películas) que llegarán próximamente a la plataforma, además de una nueva colaboración con una de las apps favoritas de videos cortos.

Tik Tok en conjunto de Disney, han unido esfuerzos a través de una nueva colaboración. A partir de hoy, todos los usuarios de la app podrán imitar la voz de personajes como Chewbacca, rocket Raccoon o Stitch para generar nuevos y divertidos videos utilizando estos personajes tan queridos.

Esta nueva función se podrá utilizar para poder personalizar la lectura de textos, en videos los de TikTok. Lo que hace es convertir el texto y ponerlo en la voz de estos populares personajes.

Esta nueva función, busca que las personas tengan una mejor experiencia en TikTok así como tener un acercamiento de Disney con todos los personajes emblemáticos de las series y películas más populares.

*yells in Chewbacca* ???????? New Text-to-Speech voices ft. some of your favorite characters are available now on @TikTok! To unlock them, discover the mystery keywords. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/mRwzLsmod3

— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021