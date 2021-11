Muere niña por disparo de un policía en EU pero serán enjuiciados dos jóvenes

ESTADOS UNIDOS.- Una niña de ocho años llamada Fanta Bility murió tras recibir un impacto de bala proveniente de la pistola de un policía que intentó detener un tiroteo entre estudiantes de dos escuelas rivales en Filadelfia; sin embargo, un juez determinó que serán dos adolescentes de 16 y 18 años quienes sean enjuiciados por el asesinato de la menor de edad.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el 27 de agosto tras un partido de futbol entre las secundarias Pennsbury y Academy Park, donde estudiaban Alfredo “AJ” Ford y Hasein Strand; según reportes oficiales, ambos discutieron con otros compañeros y esto desató un intercambio de disparos mientras los asistentes abandonaban el estadio.

En la entrada se encontraban los oficiales John Scanlan III, Devon Smith y un tercero de quien no se ha revelado el nombre -los tres adscritos al distrito de Sharon Hill- quienes al escuchar el tiroteo reaccionaron y dispararon contra un auto que justo daba vuelta frente a ellos, pues creyeron que los disparos provenían del vehículo.

Sin embargo, en el fuego cruzado cinco personas fueron alcanzadas por las balas, entre ellas Fanta. La niña recibió un disparo en la espalda, por lo que tuvieron que internarla de emergencia, aunque pese a los intentos por atenderla, murió ese mismo día. En el ataque, su hermana mayor también resultó lesionada pero logró salvarse.

Protesters took over the Brooklyn Bridge last nite & marched from Barclays Center in Brooklyn to the African Burial Ground in Manhattan to demand justice for #FantaBility, (an 8 year old girl killed by Pennsylvania cops) & for all the Black young people killed by cops. pic.twitter.com/jT21QzLLM4

— Ash J (@AshAgony) October 7, 2021