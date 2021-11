Hombre confiesa que mató a su familia porque no podía mantenerlos

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre fue condenado a tres cadenas perpetuas luego que confesara que mató a sus tres hijos y ayudó a su esposa a quitarse la vida, porque no podía mantenerlos.

El hombre identificado como Shankar Hangud, de 55 años, no tiene derecho a libertad condicional tras el crimen de sus pequeños de 13, 16 y 20 años.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2019 en dos condados de California en Estados Unidos.

Hangud fue arrestado poco después de los asesinatos, cuando conducía en una estación de policía en Mount Shasta, a más de 200 millas de su casa, con el cuerpo de su hijo en su automóvil.

Una vez que fue detenido confesó el crimen. Los cuerpos de las otras víctimas se localizaron en el departamento donde vivían, en Roseville, al noreste de Sacramento, indicó la policía.

También señaló que dijo estar desesperado por haber perdido su trabajo y por lidiar con un matrimonio que se estaba desmoronando y decidió atentar contra la vida de sus hijos.

“Es difícil reconciliarse con los hechos de que esta tragedia podría suceder porque alguien no pudo conseguir un empleo. Pero es un patrón de pensamiento patriarcal del viejo mundo, en el que, si no puede ser proveedor, no quiere que su familia tenga nada. Así que mata a su familia”, indicó el fiscal del condado de Placer, David Tellman.

It’s sentencing day for Shankar Hangud. He is the father convicted of killing his family. He claims it was because he was struggling financially and they all agreed to die together. The prosecutor says these kids wanted to live but the father didn’t give them a choice. @kcranews pic.twitter.com/vlAbmDYvtE

— KCRALeticiaOrdaz (@KCRALeticia) November 10, 2021