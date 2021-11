Julio César Chávez Jr. regresará al ring el 18 de diciembre

MÉXICO.- Julio César Chávez Jr. ya puso fecha para su regreso al ring:”Voy a ganar, ahora sí estoy más tranquilo, agregó el peleador.

La última vez que Chávez Jr. se subió al ring, fue en la pelea donde su padre también se enfrentó al hijo de uno de sus grandes rivales, Héctor “Macho” Camacho. Mientras que Chávez Jr. se midió ante Anderson Silva y terminó cayendo.

Luego de su última derrota, las comparaciones con su padre y las críticas no se hicieron esperar, pues muchos apuntaron que su carrera estaba en picada.

Sin embargo, Chávez Jr. confesó a través de su cuenta de Instagram los detalles de su regreso y ya específico el día. Será el 18 de diciembre cuando se podrá verlo en acción.

“El 18 de diciembre voy pelear para que me apoyen y voy a ganar porque ahora sí estoy más tranquilo, me voy a preparar mucho mejor, más a gusto. Yo me preocupaba por todos y nadie se preocupaba por mí; ahora me preocupo por mí mismo y no me preocupo por nadie”, aseguró.

Julio César Chávez Jr y los conflictos con su padre

Bien es sabido que la relación entre la leyenda del pugilismo y sus hijos es complicada, debido a las comparaciones que existen. Por ello, Julio César confesó que sus hijos, Omar y Chávez Jr. estaban molestos con él.

La razón de su enojo, fue porque el César subió a Canelo al ring al término de su pelea de exhibición y lo presentó como el mejor del mundo, por ello recibió reclamaciones de sus hijos.

“Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan. Están enojados porque subí al Canelo ahora que hice la exhibición, porque subió al ring conmigo, que porque no subieron ellos. El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan”, agregó.

Julio César Chávez Jr y las comparaciones con su padre

Sin duda, las comparaciones han afectado a Chávez Jr. y eso ha fracturado la relación con su padre, quien reconoció que luego de la vida de excesos que tuvo, fue difícil el acercamiento con su familia.

“Es un poco triste, siempre ha sido complicada la vida con mis hijos por las comparaciones que hay, sobre todo en el boxeo y después de ver a su padre caer a lo más bajo, ver cómo hizo sufrir a su madre, seguir los pasos de su padre.Ha sido muy difícil esa relación de mis hijos”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS