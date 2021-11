¡Hay tiro!

TAMAULIPAS.- – ¡hey! Se van agarrar en las canchas, Pancho y Andy

– ¿cuándo?

– Hoy, saliendo, pero aguanta que no se entere “la prefe”.

Muchas veces experimentamos conversaciones similares, sobre todo en la época estudiantil, pero más aún cuando estábamos en la secundaria, sí, justo en la adolescencia, cuando muchos creen que lo mejor es solucionar los problemas a golpes; gravísimo error por cierto.

Lo bueno es que el ser humano evoluciona y en la edad adulta, se encuentra, otras formas de dar solución a la problemática cotidiana, sin embargo, en la política, la lógica no existe y cuando no se tiene el valor de abordar algún asunto de frente, los mensajes pueden desatar graves confrontaciones.

¿Se acuerda de aquella foto en un restaurante?

Bueno, extraoficialmente fueron 16 los integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación, que obtuvieron su pre registró como aspirantes a la candidatura para gobernador de Tamaulipas. 6 mujeres y 10 hombres (en exigencia de género, así, tal cuál).

Ya transcurrió una semana luego de que el Frente Opositor Con Américo Sin Rodolfo (focas), difundiera la reunión del rompimiento, y el panorama se oscureció para morena Tamaulipas.

En respuesta a esa juntona hecha en la zona de mayor opulencia de la Ciudad de México, donde los asistentes flanquearon claramente al Senador Américo Villarreal Anaya, se vino la eliminación inmediata en la contienda de José Ramón Gómez Leal, sin embargo, al dirigente nacional de morena, le ordenaron aceptar la participación del “JR”, quien finalmente solicitó su pre registro.

Algunos dicen que es Rodolfo González Valderrama, otros aseguran que es Américo Villarreal Anaya, pero aunque muy pocos lo quieren ver, existen otras, personalidades quizás igual o más allegados a López Obrador, me refiero a Hector Garza, y al propio Armando Zertuche Zuani, conste, no dije más capaces, solamente más cercanos y de lealtad mostrada al ahora presidente.

Pero centrémonos en aquella innecesaria, ridícula y peligrosa fotografía tomada en la Ciudad de México.

Innecesaria: Porque hasta antes de esa postal, se presumía la unidad y cordialidad en morena, pero lo único que evidenciaron fue una deliberada presión en contra del presidente de México, claro, si Américo está tan seguro, no debió permitirse ese lujo y mucho menos, mostrar sus armas.

Ridícula: Porque evidenciaron su ADN prianista. Ninguno de los que aparecen en la fotografía es un obradorista genuino, todos derrotaron al Peje en 2006 y 2012, y en 2018 ya no les quedó de otra que arrodillarse antes de verse fuera del sistema presupuestario; AMLO no se va a tentar el corazón, las deudas están pagadas y si ellos quieren jugarle al “Monreal Avila”, están a años luz de ese animal político, los que lo conocen de cerca advierten: “el tigre de Macusapana, no perdona”.

Peligrosa: Y no crea que propiamente para los cabecistas; arriesgada para el futuro inmediato de todos los de la foto, se acercaron demasiado a la lumbrera; no pierdan de vista que rápidamente fueron amagados por la dirigencia nacional, sólo que Mario Delgado Carrillo con esa convocatoria equivocada, dejaba fuera al ex delegado de los programas federales, por consiguiente a los financiadores de AMLO en Reynosa; se le pasó la mano, no había entendido la orden el dirigente de morena y padrino del súper negociador tamaulipeco Erasmo González Robledo; ni hablar, al paso de las horas Delgado Carrillo tuvo que tragarse el orgullo tras el error deliberado.

La dichosa convocatoria pudo haber amagado de otra forma, debió elegir a otro personaje dando un argumento distinto como por ejemplo: No podrán participar los candidatos de la elección próxima pasada (quizás así, estaríamos bajando a los alcaldes reelectos de Matamoros y Ciudad Madero, que por cierto no aparecen en la foto, ¿ya estarán aliniados con RGV?), y en automático de esa fotografía sólo quedarían con vida el Senador, el JR, y párele de contar, porque fuera de Carmen Lilia, el resto es una caricatura. Erasmo ni necesidad tiene.

Inicia una semana pesada, morena le había puesto sabor al caldo, pero se metieron solos el pie y quedaron como unos completos distraídos.

Ahora, sólo queda esperar el tiro abierto, limpio y franco entre el niño Andrecito y Panchillo, porque aquél que piense que ya se entregó el segundo, está muy equivocado, si no quieren verlo, aténganse a las consecuencias, esperen quien va a ser el candidato de morena ¡Hay tiro, señores! La niña Maki, ha estudiado desde preescolar con panchito, ella sabe más.

A todo esto, si no sale candidato ninguno de los aspirantes de la fotografía ¿se mantendrán tan institucionales como cuando eran priístas?

En la intimidad… ¿Ya se enteraron que el gobernador de Nuevo León va a aplicar la estrategia de seguridad ejercida por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, jefe del ejecutivo en Tamaulipas? ¡Zas!

REELÁÁJEESEE / DAVID ED CASTELLANOS TERÁN