Léperas y prosaicas

TAMAULIPAS.- ¿Nos hacemos de palabras? La política a la mexicana involuciona, antes de la paridad legislativa, los diputados, casi todos de una misma corriente ideológica e interés económico, se dedicaban a levantar el dedo como aprobación a todo cuanto les pedía el Ejecutivo, solo estaban para eso y se sentían muy cómodos así, no hacían nada y se le pagaba mucho, ahora es lo mismo, dan click a favor de lo que les pide su jefe, siguen sin hacer mucho, cobrando mucho, además se empeñan en alimentar el encono social con la violencia verbal que predomina en la tribuna federal.

Y el peor ejemplo lo han dado las mujeres que llegaron ahí como conquista de las feministas para empujar iniciativas que velen por los intereses de las mexicanas, sin embargo, están apostando por defender el proyecto de su líder moral y relajan su moral con un léxico peyorativo, sin quitarles el merito de propiciar un debate que abone a la consecución de mejores reglas constitucionales para garantizar los derechos de las mujeres, se han enfrascado en pleitos estériles, todas contra todas.

Alzando la voz, con pancartas amenazantes, disfraces de brujas, pañoletas verdes, moradas, rojas y negras, las diputadas presentaron el peor espectáculo político de todos los tiempos. La más criticada ha sido la morenista, Marisol Gasé, locutora de la hora nacional y teatrera integrante del grupo cultural Las Reinas Chulas que cayó en la provocación del albur majadero.

Nuestras representantes legislativas, igual que ellos, denigran con su palabra el encargo que les hemos dado, además se escudan en todo el pueblo para gritar una y otra vez que se están peleando por hacernos un bien, nada más falso que eso.

Así, mientras dormíamos, en puente o fin de semana largo y entre tanto circo mediático, luego de cinco días de acaloradas discusiones, sacaron el Presupuesto de Egresos del próximo año. Tanto brinco y no le cambiaron ni una coma a la propuesta morenista. Hasta se dieron tiempo para cantar “Las Mañanitas” al presidente, poco antes de sacarle su regalito.

Terminado el brete, ninguna de las imperfectas, léperas y prosaicas ha pedido disculpas por su mal comportamiento en tribuna. No hay arrepentimiento, quizás se repita la historia y a la menor provocación, de nuevo con palabras altisonantes lleven el debate legislativo a denostarlo más.

¿Estábamos mejor con los levanta dedos? ¿Calladitos se veían más bonitos? No lo creo, era tan necesaria como urgente la voz y voto de las mujeres en la construcción de la política pública que la paridad llego para quedarse, pero así no diputadas, así no. Menos en nombre del feminismo.

EN BOCA DE TODOS / GUADALUPE ESCOBEDO CONDE