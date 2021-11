Clima extremo espera a la Selección Mexicana en Canadá

CANADA.- La cancha del Commonwealth Stadium de Edmonton, Canadá, será otra dura prueba que deberá superar la Selección Mexicana en su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022, ya que, a pocas horas de enfrentar en ese recinto a su similar de la hoja de maple, el campo se encuentra totalmente cubierto por la nieve.

El equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino sabía de antemano que se toparía con temperaturas bajo cero en su visita a Canadá, sin embargo, las fuertes nevadas han tornado las condiciones aún más adversas para el Tri en el inicio de la segunda vuelta de la eliminatoria de Concacaf.

The…. storm(?) before the storm?

Soon this field of white will become a Sea of #CanadaRED#CANMNT #WCQ #ForCanada #Iceteca pic.twitter.com/IxSt1C9qsV

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 16, 2021