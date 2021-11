Mecánico muere aplastado por la camioneta que arreglaba

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Lamentable tragedia tuvo un mecánico cuando al estar arreglando una camioneta ésta le cayó en la cabeza debido a que los soportes que tenía no aguantaron el peso.

El incidente se registró a las 14:20 horas en la colonia Tamaulipas de la ciudad de Reynosa.

El ahora occiso fue identificado como Humberto Gutiérrez Treviño y lo encontró su compañero de trabajo.

El testigo aseguro que desde hace tiempo mantenía una amistad con Homero y que en dicho taller mecánico se compartían los trabajos.

A temprana hora le habló pero no contestó, por lo que él no tomó importancia hasta que en otra ocasiones lo hizo y al no tener respuesta decidió ir a buscarlo.

La sorpresa se llevó desde que el infortunado hombre fue aplastado por una camioneta Honda CVR.

Homero se encontraba arreglando el vehículo pero debido a que puso unos soportes que no aguantaron el peso finalmente el motor le cayó encima y lo mató al instante.

Personal de la unidad general de investigación en turno acudieron a tomar conocimiento de los hechos por lo que una vez que lo hicieron procedieron a llevar el cuerpo al Semefo para la necropsia de ley.

Por Alfredo Peña.