Policías detienen a ciclista por ir a “exceso de velocidad” en Chiapas

CHIAPAS.- Aunque no lo creas elementos de la policía de Chiapas detuvieron a un ciclista por ir a “exceso de velocidad”. De la detención hay video.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, se ve a un joven de casco rojo que es perseguido por policías de tránsito. Mientras que el joven iba en una bicicleta, los policías circulaban en motocicleta.

En el video, el joven les pregunta a los policías que tienen que decirle, tanto los elementos como el ciclista están parados en la calle, y los uniformados le comentan que lo estaban deteniendo porque iba a exceso de velocidad.

En la vista del mismo video el joven en tono irónico se burla de cómo lo iban a detener por ir a exceso de velocidad si es que iba en una bicicleta.

Aún se desconoce en que parte de Chiapas sucedió esta detención.

El chiste del día: En #Chiapas un joven fue detenido por elementos policiacos por ir a exceso de velocidad… en su bicicleta. ???? pic.twitter.com/hjrjSQ9LEa — Edgar Cuevas (@edgargcuevas) November 16, 2021

¿Qué dice el reglamento de tránsito de Chiapas sobre los ciclistas?

En la página web oficial del gobierno de Chiapas en su apartado de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la policía estatal de tránsito y vialidad, viene un apartado de un reglamento de tránsito que fue publicado en el periódico oficial de estado en 2014.

En el artículo 86 de este reglamento de tránsito refiere que los conductores de bicicletas deben de cumplir las siguientes especificaciones para poder circular:

Sólo se hará circular por su conductor y no se permitirá transportar objetos ni personas que pongan en riesgo su estabilidad.

Cuando circulen deberán utilizar un casco que tengan las características necesarias para su protección.

Las bicicletas con carro anexo y triciclos, sólo podrán viajar un máximo de cuatro personas incluyendo al conductor.

Deberá de circular sobre carril derecho de la vía sobre la que circule y guardar precaución al rebasar vehículos estacionados.

Se prohíbe al conductor sujetarse a otro vehículo en movimiento, para recorrer una distancia.

El conductor al circular sujetará con ambas manos el manubrio.

El conductor al circular se abstendrá de hacer movimientos o zigzaguear entre los vehículos.

No deberá circular sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones.

Para rebasar un vehículo de motor, deberán utilizar un carril diferente al que ocupa el que será rebasado.

Para transitar por la noche o cuando no hubiere suficiente visibilidad durante el día, deberán estar equipadas con un faro delantero de una sola intensidad, de luz blanca, y con reflejantes con color rojo en la parte delantera y posterior.

Deberán respetar los señalamientos viales.

No deberán realizar competencias de velocidad sin previo premiso correspondiente.

El conductor y su acompañante, deberán utilizar chaleco reflectante color verde para su identificación oportuna.

Deberán respetar las otras medidas que señale el presente reglamento y los ordenamientos legales aplicables.

¿Cuántos accidentes de tránsito han causado los ciclistas en Chiapas?

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se reportan en el año 2020, accidentes por colisión con ciclistas un total de 23.0.

Y respecto a los accidentes dónde ha perdido la vida algún ciclista, también del 2020, se reportan sólo 3 muertes.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS