Puente negro: Son un ejemplo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La zona de la Unidad Modelo y Las Palmas de Ciudad Victoria fue uno de los sectores más conflictivos de la ciudad durante muchos años atrás; era conocida como el ‘Rincón del Diablo’, pues se convirtió en escenario de muchos hechos que marcaron a generaciones de familias, que en la actualidad, tienen aún cicatrices que no desaparecen y jamás lo harán.

Niñas, niños y jóvenes son los más que sufren hasta la fecha; muchos de ellos que viven en el área, han pasado situaciones complicadas, pero encontraron en el fútbol, una vía de escape, una alternativa a cambiar la rutina, un remedio a los males o simplemente, una terapia para olvidar todo su entorno en el que viven, ya que muchos no cuentan con sus padres, trabajan a pesar de su edad y algunos no estudian por lo difícil de sus situaciones.



Y esto no podría ser en otro equipo que en uno del mismo barrio, llamado ‘Puente Negro’, nombrado así en memoria de un conjunto antiguo de fútbol de la misma zona pero que jugaba en la categoría libre.

Todo empezó por mera casualidad, pues el sueño de este equipo inició en la calle; varios niños se juntaban a jugar fuera de sus casas, como muchos otros en todo el mundo; no faltaron los vidrios rotos, los golpes a los carros o portones, algo que no gustaba a los vecinos, pues aunque eran pocos, las calles se volvían un auténtico estadio de fútbol.

Pero aquí lo especial, fue el como se formó y se mantiene el equipo, el cual ha dado mucho de qué hablar y no por ganar títulos, sino por la forma tan digna de trabajar, entrenar y poner el ejemplo de que en equipo, las cosas salen mejor.

Jaime Antonio Vázquez fue uno de los pioneros de este proyecto, junto a un amigo de la colonia, don Poncho, quien al ver reunidos a varios niños que jugaban a la pelota de fútbol o a veces hasta de basquetbol, tuvo la idea de formar un plantel de infantiles de la zona.



“Empezó como un pequeño relajo, se empezó jugando basquetbol y después fútbol; un amigo de aquí, pasó por la calle justo cuando jugaban y dijo que hiciéramos un equipo para los niños, porque eran varios los que se juntaban, antes nos llamábamos Ponchos. Se hizo, no se entrenaba como tal, pero jugamos un torneo en la Amalia y ganamos”, mencionó Jaime Antonio.

Más niños se unían a los ‘entrenamientos’ en la calle, por lo que eran más los problemas con los mismos vecinos, “los balones se nos iban a las casas y a veces ya no los devolvían o los ponchaban, sí se rompían adornos o cosas así, pero no era cosa de adrede”.

La creación de su ‘Estadio Azteca’ gracias a un incendio

El papá de Jaime fue quien tuvo la idea de hacer un campo de fútbol justo frente a su casa, abajo, sobre el Río San Marcos, esto después de un incendio que hubo sobre el río, por lo que aprovecharon el momento.

“Mi papá tuvo la idea, era el momento después de un incendio que hubo en el Río, se abrió un hueco y lo pensó, para mí era buena idea porque ya era mucho el malestar de nuestros vecinos, así que nos pusimos a trabajar”.



En ese momento se unieron todos; Jaime, su familia, algunos jugadores y familiares de los mismos… en total fue un mes de trabajo, un mes en el que hubo de todo, tal y como cuenta doña Julieta otro personaje principal de esta historia, quien fue y ha sido parte importante de este proyecto del equipo Puente Negro.

“¡Nombre si te contara! Sufrimos mucho, desde caídas, hasta piquetes de avispas, de verdad que se batalló mucho, era mucha basura, ramas, piedras y de todo, si le batallamos, fue un mes entero en el que estuvimos trabajando entre todos para hacer ese espacio”, indicó doña Julieta.

No fue nada fácil, pero al final la recompensa fue lo mejor, pues consiguieron entre todos un área libre de regaños o enojos de los vecinos, un lugar lleno aún de piedras, de tierra, sin pasto de calidad e incluso sin tener un nivel de emparejamiento adecuado, pero eso no fue, ni es impedimento para que ese sitio sea a la larga un autentico templo para las y los niños, su campo de tierra y piedras además de portería de ramas, pero para ellos siempre era, es y será su Estadio Azteca.

Creció Puente Negro y dieron de qué hablar

Entre las calles corría la voz que había un equipo del barrio en el que podían ir los niños y niñas que quisieran sin pagar un solo peso, entrenaban en el Río.

“Se fueron uniendo muchos más, nosotros no sabíamos de donde salieron tantos niños ni sabíamos que eran de ahí de la Colonia, hasta que llegamos a los casi 40 jugadores de diferentes categorías, todos de ahí del área”, expresó Jaime.



Hasta ese momento solo eran conocidos en la Colonia, pero por azares del destino, empezaron a conocerse en toda la ciudad e incluso en otras partes del país por diferentes publicaciones que se hicieron en redes sociales.

Herminio López, fue quien descubrió y dio a conocer en redes, una rodada que terminó por darle muchos ahijados pues, no sólo quedó en un post de Facebook, sino que se comprometió junto a otros amigos de él a apoyarlos.

“Yo venía en la bicicleta por el Eje Vial, yo escuché gritos y silbatos, se me hizo raro por la zona, sé qué hay campos sobre el Río pero allá rumbo a la Torre de Cristal, aquí yo no sabía qué había campo por lo que busqué y después de minutos di con el lugar del origen de los gritos de gol”, pronunció.

“Fue emocionante el mirarlos, platiqué con los entrenadores y después de eso me impacté por como se había formado el equipo, el como hicieron el campo, todo, realmente es muy bonito y un ejemplo, por eso decidí hacer una publicación en mi Facebook para darlos a conocer”, añadió Herminio.

Su idea generó frutos; rápidamente amigos compartieron e hicieron sus propias publicaciones; Oé! retomó su historia y fue compartida por cientos de personas; jugadores profesionales se enteraron de ellos y se interesaron en ayudar o simplemente en mandarles saludos y ánimos, pues era inevitable emocionarse el mirar a decenas de niños entrenar en piedras, tierra y con portería de palos de árbol.

Jaime habló sobre todo este proceso después de hacerse ‘virales’.

“Nos cambió totalmente todo para bien, más que nada por los niños, ellos jamás pensaban que iban a salir en la televisión, en las redes sociales, después de todos estos meses han recibido mensajes a través de varias personas de jugadores como Gullit Peña, Gerardo Moreno, y otros, realmente les cambió la vida”, dijo.

Auxiliar del ‘Chaco’ Giménez los entrenó

Francisco Cortéz fue de las personas que se enteró de ellos a través de redes sociales y por invitación de un amigo que ha estado de cerca del equipo de Puente Negro, antes de irse a su aventura por el fútbol de Uruguay con el entrenador, ex jugador de Cruz Azul, ‘Chaco’ Giménez, dirigió entrenamientos de Puente Negro.

“Fue una experiencia única. Sé que muchos de estos niños tienen muchas ganas, me enteré de su historia y me invitaron, me interesé mucho en ellos y fue fantástico dirigirlos, es diferente y te ayuda a volver atrás y valorar muchas cosas”, comentó Paco vía telefónica desde Sudamérica al preguntarle sobre su experiencia con el equipo victorense.

“De verdad que muy agradecidos, no tenemos palabras para lo que hemos vivido, hablo a nombre de todos, de los papás, de los jugadores, de todos; esa experiencia con Paco fue algo de fenomenal”, puntualizó Jaime Vázquez.

Correcaminos los invitó y trató como jugadores profesional

Puente Negro también tuvo la oportunidad de convivir con jugadores de Correcaminos, después de que la directiva se enterara del tema, les hizo la invitación y presenciaron un entrenamiento.

“Pasaron por nosotros en un camión del equipo, nosotros no nos la creíamos, muchos de los del equipo que son más chicos decían que no conocían al equipo, pero al ver en donde entrenan y conocer a los jugadores, yo creo que siempre recordarán ese momento”, dijo

Sergio, uno de los jugadores juveniles del club.

Llevarlos por el camino del bien

Todo esto sólo es la punta del iceberg. Lo mejor que ha vivido el equipo de Puente Negro, no son los saludos, el reconocimiento o regalos, sino que el estilo de vida deportivo que entre todos dan a los más pequeños de la Colonia Las Palmas y sus alrededores y como se mencionó al principio, una vía de escape a los problemas.

“Algunos no tienen padres, otros ni si quiera estudian, uno comprende la situación y por eso realmente se hizo y creó el equipo de Ponchos y ahora Puente Negro, para darles una alternativa, una opción para crecer e ir por el buen camino”, indicó Jaime.

A su vez, doña Julieta indicó que ella se siente como mamá de todo Puente Negro, “yo siempre ando al pendiente de ellos, me metí mucho con el equipo, ya digo que soy como su mamá, les aconsejo, les cuento cosas de la vida para que ellos comprendan y no se equivoquen como tal vez lo hizo un familiar de ellos o uno mismo, que vayan por el camino de bien”.

“Hasta la fecha te puedo decir qué hay muchas cosas buenas, muchos de ellos eran muy contestones, no hacían caso y ahora es todo lo contrario, eso es el mejor regalo para todos, no hablo de mi, sino de las familias de ellos mismos”, añadió doña Julieta.

Por su parte, Herminio comentó que la idea es continuar impulsado al equipo, “como dicen ellos mismos, nos importa el tema social, no buscamos que ellos niños sean campeones, hemos hablado entre mis amigos y un servidor y buscamos que tengan experiencias únicas para ellos; ojalá mas gente se una, no solo con ellos sino con todo el deporte en general, el deporte siempre será importante para todos”, subrayó.

Finalmente Jaime agradeció el apoyo de todos los que se han unido y apoyado a los niños y niñas del equipo, “no tengo palabras, no queda más que agradecer a todas esas personas que se han acercado y ayudado o simplemente para desearnos éxito, este tes mérito de los niños que la final son los que hacen posible esto, de verdad muchas gracias”, finalizó.

Así se ha dado la historia de Puente Negro, antes llamado Ponchos, una historia única y especial, una historia que se vuelve en un claro ejemplo de que cuando se quiere, se puede y que no importa tener marcas o las mejores cosas materiales, sino tener la mejor mentalidad y ganas de salir adelante.

Puente Negro una historia que nació por obra de casualidad, pero tal parece está destinada para triunfar y no tanto en la cancha, sino un proyecto que hará que sus niñas, niños y jóvenes, triunfen en la vida.

