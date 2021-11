‘Spider-Man: No Way Home’ estrena su segundo tráiler

ESTADOS UNIDOS.- ‘Spider-Man: No Way Home’ estrena su esperado segundo tráiler; era tal la expectativa por el avance que incluso se hubo algunos eventos presenciales.

Luego de mucha anticipación y teorías, el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ está aquí, siendo tal vez uno de los avances más esperados en la historia.

Se dijo que Tobey Maguire y Andrew Garfield no aparecerían en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, manteniendo la expectativa. Sin más, aquí lo tienes.

