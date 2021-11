Acusan a la portera de Irán de ser hombre

IRÁN.- Zohreh Koudaei tiene 31 años y es la orgullosa portera de la Selección Femenil de Futbol de Irán, quien debido a su magistral técnica para atajar penales fue en gran parte responsable de que su equipo nacional clasificara por primera vez en la historia a la Copa Asiática Femenina que se jugará en la India en 2022.

El partido que le dio el pase a Irán se disputó el pasado 25 de septiembre contra el combinado femenil de Jordania, el cual se definió en tanda de penales 4-2 en favor de las iraníes. En ese juego, el papel que Zohreh desempeñó fue importantísimo, pues atajó dos tiros desde los 11 pasos y eso le dio la ventaja a su selección.

Sin embargo, resulta ser que el equipo femenil de Jordania no quedó satisfecho con el resultado y denunció ante la Federación Asiática de Futbol (AFC) que en el partido de septiembre, la selección de Irán colocó a un hombre en la portería, por lo que exigió someter a Koudaei a un vergonzoso control de verificación de sexo.

Iranian women's football team won against its Jordan opponent and reached the final of the Asian Cup qualifiers. Iranian goalkeeper, Ms. Zohreh khodaei, really shined in this game.????????️????????????????????❤️ #Iran pic.twitter.com/Bf9xcbn8Gm

Sus compañeras y entrenadora la defendieron

Esta petición fue hecha por el príncipe Ali bin al-Hussein, presidente de la Federación de Futbol de Jordania, quien envió una carta para expresar su malestar por la “trampa” hecha por Irán, “sería un problema serio de ser cierto (que es hombre), por favor despierta AFC”, se lee en el tuit.

Sin embargo, la entrenadora de Zohreh, Maryam Irandoost, desestimó esta acusación y dijo que únicamente se trataba de un pretexto para encubrir la derrota de las jordanas. “Eran el gran favorito para clasificar, y cuando perdieron, era natural buscar alivio bajo falsas pretenciones y escapar de la responsabilidad de su fracaso”, recoge el Daily Mail.

La directora técnica de la Selección Femenil de Futbol de Irán detalló este fin de semana al medio deportivo Varzesh3 que todos los representantes nacionales han sido examinados por médicos “en cuestión de hormonas” para evitar justamente este tipo de acusaciones infundadas en contra de sus deportistas, pues no es la primera vez que señalan a las iraníes por supuestos casos de personas con otro género en combinados nacionales o incluso de dopaje.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX

Estas acusaciones se han dado en el contexto de que Irán es uno de los países donde las operaciones de cambio de sexo son legales desde mediados de los 80. Además, el futbol femenil es muy común en el país pese a las estrictas leyes que le prohiben a las mujeres ver partidos de hombres.

En el caso de Zohreh Koudaei, no es la primera vez que representa a su selección, ni la primera en que la acusan de tener otro sexo, ya que ha tenido que defenderse desde hace varios años ante los señalamientos -principalmente de los medios- de que es un hombre jugando en un equipo femenil de futbol, señaló la cadena de noticias iraní Al Arabiya.

No obstante, sus propias compañeras la han defendido ante dichas acusaciones: La atleta iraní Kat Khosrowyar declaró en Twitter que conoce a Zohreh desde hace muchos años y prácticamente compartieron habitación durante 8 años. “Ella es una de mis amigas más cercanas, todos deberían conocerla. Además, siempre ha tenido talento atajando penalties”, sentenció.

????BREAKING: per different sources the AFC has slammed the Jordanian allegations regarding Zoreh Koudaei, Iranian women national team goalkeeper’s gender, and approved she is a female.

Koudaei, Zob Ahan goalkeeper, has been a target for such allegations throughout the years. pic.twitter.com/rqprpDHIZS

— BabaGol (@BabaGol_) November 15, 2021