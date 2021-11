Amazon ya no aceptará tarjetas de crédito Visa

ESTADOS UNIDOS.- Amazon, el gigante del comercio en línea, dio a conocer este miércoles 17 de noviembre a sus clientes mediante un correo electrónico que dejará de aceptar pagos mediante tarjetas de crédito Visa a partir del 19 enero de 2022 debido a las altas tarifas por procesar transacciones efectuadas con éstas.

Vale mencionar que el mes pasado, Visa comenzó a cobrar el 1.5 por ciento del valor de la transacción por los pagos con tarjeta de crédito realizados en línea o por teléfono entre el Reino Unido y la Unión Europea, y el 1.15 por ciento por las transacciones con tarjeta de débito, frente al 0.3 y el 0.2 por ciento, respectivamente.

Los clientes podrán seguir realizando sus pagos mediante tarjetas de débito, incluyendo las de esa empresa, y otras tarjetas de crédito expedidas por otras empresas -que no sean Visa como Mastercard, Amex y Eurocard-.

Es importante mencionar que la medida aplicará únicamente en el Reino Unido, pero analistas temen que ésta se extienda a otros países, como México, donde Amazon lidera el sector de ventas online. Según la agencia Reuters, esto respondería a la intención que tiene Amazon de trasladar su tarjeta de crédito compartida a Mastercard.

I wish the email announcing that #Amazon will no longer accept #VISA credit cards in the UK came with a link to apply for an #Amazon #Mastercard. What a missed opportunity for contextual commerce! pic.twitter.com/hmPWhfHxOR

— Vladimir Hanzlik (@VladHanzlik) November 17, 2021