Carla y su día inolvidable

TAMAULIPAS.- 10 de agosto de 2021, un día agradable, lejos de las altas temperaturas que tenemos en la ciudad, que llegan a ser insoportables para muchos. Un día normal para algunos, otros tienen o tuvieron un día difícil y en otra parte la felicidad abunda, tal y como le pasa a Carlita, una niña inteligente, audaz y amistosa.

Carlita es una niña residente de la Casa Hogar, y justo en esa fecha tuvo la oportunidad de salir de la zona de confort para aventurarse a comenzar entrenar en la gimnasia rítmica con la escuela que entrena en el Polideportivo de Victoria.



Como todos las niñas y niños que están en ese lugar, pasaron por cosas complicadas, pero Carlita ha encontrado en la gimnasia, una pasión, un distractor y una vía para seguir adelante en PA

Ese 10 de agosto era su día especial; “se levantó y ya quería venirse desde la mañana”, comentaba una acompañante de Carlita. Mientras llega Al Polideportivo de Victoria observa todo, contó la misma persona que por seguridad no puede dar su nombre ni más detalles.

El entrenamiento empieza a las 16:15, pero Carlita llegó desde casi media hora antes, “yo ya vine aquí” se escucha mientras entra a las instalaciones y pasa por el filtro de salud instalado en el lugar.

Saluda alegremente a los trabajadores, “¡Ah! están viendo la tele, yo vengo a entrenar”, “sí aquí estamos esperándolos a todos, pero es para que haya un poco de ruido -entre risas-”, le contestan.

Carlita se sentó junto a su acompañante a esperar a que se diera la hora de irse a su zona de entrenamiento; pasaron por el lugar muchos deportistas de otras disciplinas, esgrima, atletismo, handball y clavados, por todos preguntaba, “¿ellos no son de gimnasia verdad?, ya quiero que lleguen mis compañeras y maestras”.



No pasó mucho cuando llegaron las que en unos minutos más adelante se convertirían en compañeras, “¡Ellas sí son de gimnasia!”, llegó la maestra y ya sabía que estaba ella, “vente corazón”, le dijo Ana Yáñez, quien es la encargada de la gimnasia en el Polideportivo junto a su equipo de entrenadoras.

Rápido corrió detrás de la maestra Any, durante el camino rumbo al área de gimnasia, abre su mochila, “¿se lo puedes dar?”, le dijo a su maestra del DIF, “No Carla, dáselo tú, es regalo de ti para ella”, con pena y todo se animó, “tenga maestra”, no dijo más.

La maestra no duda y cuelga su llamada, lee la carta y le da un abrazo a Carlita para después dirigirla al entrenamiento, “me dieron ganas hasta de llorar, vas a ver que nos irá muy bien”, señaló Any.

En el lugar ya estaba la mayoría de alumnas y las entrenadoras Paola y Adriana, a quienes les presentó; empezaron el calentamiento y la sonrisa de oreja a oreja, delataba a Carlita, sin duda era uno de los días más importantes de su vida.

“Yo siempre he soñado con ser gimnasta, de las que compiten y salen en la televisión”, dice Carlita.

Llegó la hora de la verdad… la maestra Any empieza a evaluarla, junto a Adriana Hernández, gimnasta que recientemente estuvo a nada de ir a Tokio 2020 con la Selección Nacional y que es una histórica de la disciplina en la modalidad de conjunto por todos los logros que consiguió en los últimos años.



Pasó alrededor de una hora y la maestra Any se acercó al lugar en el que está la acompañante (maestra del DIF) y este reportero “muy bien, de verdad que muy bien Carlita, no es por nada, pero si la llevamos bien podemos lograr buenas cosas más adelante”; mientras, Adriana sigue en práctica con Carlita.

“No se quiere ir. Yo les había dicho que una hora para que vieran, pero sí le gusta y aguanta, yo creo que a partir de mañana ya puede estar todo lo que entrenamos”, le comentó Any a la representante del DIF, “perfecto, sí mañana ya estamos más tiempo”.

Al final la mantuvieron más tiempo en el entrenamiento, pues el verla feliz, disfrutar y aprender de sus entrenadoras, era algo fenomenal para todos.

Hizo caso a todo, Adriana corregía en muchas ocasiones posturas y cosas técnicas, lejos de desanimarse, cada intento que lo hacía bien, Carla sonreía y se aplaudía, no faltaban las palabras de ella para saber que disfrutaba el momento.

Mientras pasa el entrenamiento, la acompañante de Carla dijo que ella siempre quiere andar en todo, “le gusta aprender mucho y participar en todo” y es que dentro de la Casa Hogar les imparten una educación de primera calidad con clases de canto, baile, inglés y académica en general, además de exposiciones y eventos artísticos en los que siempre quiere ser parte.

Después de más de dos horas, termina el entrenamiento para Carla, “me fue muy bien mamá”, así le dice a su maestra del DIF que hoy la acompañó; la alegría no la puede ocultar, se despide de sus maestras y sus compañeras, una sonrisa que además de transmitir alegría, daba señal de un ‘gracias por todo’.



Por un momento su cara es de tristeza, y no por otra cosa más que por ser el final del entrenamiento, pero se detiene y analiza con esa inteligencia que le caracteriza, respira y suelta de nuevo esa alegría contagiosa, pues sabe que esto no llega a su fin.

Carlita, tendrá más días como este gracias a la apertura que tuvo el DIF con el apoyo de Orlando Martínez, director del INDE, quien fue encargado directamente de gestionar esto junto a la presidenta del Sistema DIF, Mariana Gómez.

Días atrás a esta fecha, Carlita convivió con la Selección Mexicana Juvenil de Gimnasia Rítmica que es representada por tamaulipecas, “yo la invité a un torneo que hubo en Victoria, ella aceptó, pudo convivir y entrenar con nuestra selección, fue creo yo un día que no olvidará nunca”, mencionó Martínez.

Así culminó una experiencia única que vivió Carlita, quien de regreso a la Casa Hogar, fue como llegó a un principio, con una sonrisa de oreja a oreja que será difícil que se la quite alguien, todo esto gracias al deporte.

Carlita una niña que ha pasado de todo, hasta lo inimaginable pero tiene en la gimnasia una terapia que le ayudará sin duda a seguir adelante en este camino de la vida.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN