El berrinche de Maki

TAMAULIPAS.- Cuando supo que Carmen Lilia Canturosas alcaldesa de Nuevo Laredo, también se registró en busca de la candidatura, la ex alcaldesa Maki Ortiz, estalló en cólera, pero casi enloquece de coraje cuando vio que tenía más de diez mujeres rivales que también se habían inscrito en la convocatoria morenista.

Sin pensarlo, marcó el teléfono de su mecenas Rigo Garza Faz y le reclamó, pues había un acuerdo del grupo en el que está la edil neolaredense, que si se registraba, tendría el apoyo de ellos. Fuera de sí, Maki siguió despotricando y llamó hasta el cansancio a la dirigencia nacional de Morena, pero nunca le contestaron, porque ya no la soportan; “habla para amagar y amenazar que la candidatura debe ser para ella”, se queja la gente de Mario Delgado.

Por cierto Rolando Cantú Barragán y Rigo Garza, patrocinadores de las campañas de Maki y Makito, (aunque este lo negó en su cuenta de twitter) hicieron a un lado sus diferencias para volcar todo su apoyo económico a Maki, de quien dicen, les habría pedido una fuerte suma de devaluados pesos para que le patrocinen su campaña, si ella resulta la ganadora.

Un dato adicional sobre el tema, es que el pasado domingo cuando se empezaron a revisar los documentos de los registrados, algunos integrantes hicieron varias objeciones y pusieron varios peros cuando tocó el turno de Maki: sus antecedentes panistas, su poco aportación a la 4T, que es un requisito contenido en la Convocatoria, y rsu salud.

En este último punto deliberaron buen tiempo porque ya es insostenible y recomiendan que la señora, debe atender prioritariamente a ese problema y no exponerse al desgaste y a las presiones propias de la política.

EL SECRETO DE LOS 38 REGISTRADOS.

Dicen que desde lo más alto del poder morenista, se alentó a que hubiera muchos aspirantes registrados. ¿La razón?. Frenar los consensos y desactivar las declinaciones en favor de unos y otros, tal como lo hizo el desprestigiado Pancho Chavira a favor González Valderrama mientras Faustino López, lo haría por Maki Ortiz, y así sucesivamente.

Lo que no esperaba la dirigencia nacional morenista fue que le llovieran registros al cuarto para las doce y casi les tumban el frágil sistema. En esa cascada de registros hubo Caballos de Troya que quieren reventar el proceso interno, como lo atinadamente lo advirtió Enrique Yañez. El asunto es que ya se choteo tanto el tema y hoy en Morena ya hay poca seriedad.

QUE NO SE HAGAN BOLAS, por lo sucedido este martes en el Consejo Estatal donde presuntamente Adrian Oseguera y Maki Ortiz, obtuvieron el voto mayoritario para ir a la Consulta.

Es solo una propuesta que será valorada por la Comisión Nacional de Elecciones. Los que saben, entienden que fue una jugada mediática a la que no estuvo ajena Berta Luján que juega desde hace tiempo para el equipo del edil maderense y para la ex alcaldesa de Reynosa. La suerte de los cuatro registrados que van a ir a la Encuesta, lo va a decidir el dedito de ya saben quien. Así que no se hagan bolas.

LOS RENGLONES TORCIDOS / CAIFAS ESCANDÓN