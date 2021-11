Se suman jóvenes al proyecto de TxT

Altamira, Tam. – “Nosotros los jóvenes estamos puestos y dispuestos a trabajar con ustedes para hacer de Tamaulipas, un mejor lugar para vivir”, dijo Yurissa Alejandra Herrera Martínez, representante de la juventud altamirense al sumarse al colectivo Todos por Tamaulipas (TXT).

César Verástegui Ostos ha sido elegido, como el representante para abanderar las causas de esta asociación. Herrera Martínez manifestó que se siente identificada con quienes se han integrado a TXT, porque ahí se encuentran ciudadanos de todas las regiones del estado, dedicados a diversas actividades, mujeres y hombres de bien que han estrechado sus lazos para trascender fronteras, “es sólo un pequeño ejemplo de lo grande que es Altamira y su entorno”, dijo.

“En nuestras manos está, no podemos ni debemos dejar estas decisiones en manos equivocadas, exhortó a todos los presentes, para que alcemos la voz en un solo grito, que digamos fuerte y claro que no vamos a ceder ante intereses perversos que buscan la división entre nosotros, no estamos dispuestos a separarnos para abrirle paso al discurso de odio y adversidad, todos somos hijos de la misma tierra llamada Tamaulipas”, enfatizó.

De esta manera, la juventud altamirense y de la huasteca tamaulipeca manifiestan su interés de participar, trabajar duro y estar atentos en lo que acontece en la vida sociopolítica y económica de la entidad.

“Que les quede claro, en Tamaulipas nosotros vamos a decidir el futuro de nuestro estado, no se engañen, aquí no cabe la suerte, cabe el trabajo y el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros”, concluyó.

Por Staff

Expreso-La Razón