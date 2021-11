Anuncian segunda dosis anticovid para comorbilidades

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A partir del próximo martes 22 de noviembre, dará inicio la segunda aplicación de la vacuna Pfizer para los menores de 12 a 17 años en el Hospital “Carlos Canseco”.

El director del nosocomio, Jorge Humberto Delgado García mencionó que les llegará un lote de 900 dosis para los adolescentes, por lo que pidió a los padres de familia estar pendientes de las fechas.

“Será del 22 al 24 la vacunación anticovid para niños y adolescentes, por nuestra parte llegarán 900 dosis, pero áreas de seguro social, Altamira, Madero, tienen sus pacientes que vacunó en primera dosis”.

El doctor, mencionó que contarán con personal médico de la Jurisdicción Sanitaria así como del mismo Hospital Canseco.

Reiteró que no hay ninguna indicación en especial, solo respetar que no tengan un proceso infeccioso en las últimas 72 horas, que no hayan tenido Covid en el último mes y síntomas febriles.

Por Javier Cortés/ La Razón.