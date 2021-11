TAMAULIPAS.- Los errores se pagan y eso le costó al PAN de Tamaulipas que perdiera la mayoría legislativa y los municipios más importantes del Estado.

Eso es lo que ocurrió, dijo César Verástegui Ostos durante un encuentro que sostuvo el lunes con columnistas políticos de Tampico, al que se llamó encuentro de amigos, organizado por el ex alcalde de Altamira, Juvenal Hernández Llanos, en el que el Secretario General de Gobierno y aspirante del partido albiazul a candidato a gobernador habló de todo.

Para abrir boca el popular Truco piensa que los descalabros que sufrió Acción Nacional en los comicios del pasado 6 de junio obedecieron, entre otros motivos, a no haberse aliado con el PRI y el PRD, pero también a que, en algunos municipios, no se postularon a los candidatos adecuados y a la irritación causada por cambios de última hora en la definición de las candidaturas que no pudieron desactivarse.

“Pero eso se corregirá en el proceso electoral de 2022”, confió el funcionario quien dijo que, no obstante lo que dicen ahora las encuestas, Acción Nacional está en posibilidades de continuar al frente del gobierno estatal el próximo sexenio, siempre y cuando, precisó, se haga un buen trabajo.

El nativo de Xicoténcatl, advirtió, asimismo, que las alianzas y los acuerdos de las cúpulas de los partidos políticos no bastan para alcanzar una victoria, tienen que ser avaladas por las bases partidistas, ya que, señaló, si la militancia no está de acuerdo con ellos, entonces las coaliciones no funcionan y a la hora de las votaciones los afiliados y seguidores votarán por el candidato que mejor les parezca.

A lo largo de las dos horas de la charla, el segundo de a bordo del gabinete estatal destacó la importancia y la validez que tiene el contacto directo y personal con la gente porque, además de que permite a los ciudadanos conocer mejor a los servidores públicos, también les ayuda a percibir si este es sincero, tiene palabra y si cumplirá lo que ofrece.

Esa es la causa, menciónó, por la que él trata de granjearse personalmente la simpatía y el apoyo de los militantes, convencerlos de que es la opción más viable a la que podrían dar su voto para que les vaya mejor a los tamaulipecos.

En tono coloquial, siempre sonriente, a veces festivo, el aspirante a candidato, mostró en la charla un perfil que no se alcanza a percibir a través de los medios de comunicación, en el que destaca su carácter bonachón, franco, amigable, que no rehúye las preguntas incómodas y que, como se dice popularmente, cae bien.

En cuanto a la selección de los candidatos, comentó que, aunque a los panistas no solo no les agrada sino que les molesta, es preferible el método de la designación, ¿la razón?, que reduce el riesgo de las pugnas y divisiones que ocasiona el apasionamiento que a veces despierta una disputa democrática.

Adelantó que, en ese entendido, será el alto mando nacional, de acuerdo con el Gobernador, el que resolverá el próximo mes de diciembre cuál de los aspirantes será el candidato y que en el supuesto de que él no resultara el elegido, no pasará nada, apoyará igual al triunfador de la competencia interna.

¿Por qué el alias de Truco?, se le pregunto y respondió que a causa de la similitud que tenía con uno de los personajes de las tiras cómicas llamadas Trucutú, una vieja historieta de corte cavernícola y de la prehistoria, parecida a la de los Picapiedra. Empezaron llamándole Truco y en el correr de los años el apodo devino en Truco, pero que nada tiene que ver con truculencia ni nada que se le asemeje.

Cuando se le interrogo si para deshacerse de los negativos que implica gobernar que se ha ganado el actual mandatario estatal, se viera en la necesidad de deslindarse de García Cabeza de Vaca, ¿pondría distancia del jefe del ejecutivo estatal?, respondió que la lealtad en política es un valor de gran significado y que él será siempre leal al gobernador y a sus amigos y compañeros de partido.

El último mes del año, quizá antes de la Navidad, se sabrá si Verástegui Ostos consiguió la candidatura y el 5 de junio del año que viene, día de la jornada electoral, si sus observaciones resultaron atinadas o equivocadas Antes de concluir, por otra parte, según declaró el Presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión, Erasmo González Robledo, ocho de cada diez pesos que gasta Tamaulipas provienen de la federación.

Y en el 2022 el presupuesto que ejercerá nuestro Estado será de 58 mil 466 millones de pesos en gasto federalizado, puntualizó el legislador morenista.

