NASA muestra como se ve la contaminación en India desde el espacio

ESTADOS UNIDOS.- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, mantiene un monitoreo constante sobre los niveles de contaminación que se registran en la India, recientemente la agencia publicó algunas fotos de la contaminación en Nueva Delhi vista desde el espacio.

En las fotos se puede ver una enorme nube de contaminación que sale de la capital india y se extiende por varios kilómetros.

Smoke from crop fires in northern India blanketed Delhi and contributed to soaring levels of air pollution. https://t.co/Pe30imj6xV pic.twitter.com/RyNEmVcbXx

— NASA Earth (@NASAEarth) November 18, 2021