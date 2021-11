Selección Mexicana queda fuera del Top 10 de FIFA

MÉXICO.- La Selección Mexicana abandonó el Top 10 del ranking de la FIFA tras la última clasificación del mes de noviembre, esto luego de las derrotas ante Estados Unidos (2-0) y Canadá (2-1) de las eliminatorias de la Concacaf.

El conjunto que dirige Gerardo ‘Tata’ Martino, que se ubicaba en la novena plaza hasta antes de la última fecha FIFA, ahora se encuentra en el lugar 14 con 1,638.76 puntos, su peor ubicación en 2021.

