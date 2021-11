Chucho: Va con todo!

El posicionamiento del alcalde, Chucho Nader, va en ascenso en todo el estado, pese a que apenas tiene unas semanas que empezó sus recorridos por varios municipios del centro y norte, el saldo es positivo.

Cada vez son más las personas y líderes de opinión, que lo ven, la raza que lo conoce, sabe bien que (el empresario porteño) no se va a detener ni se va a frenar, hasta que logre su objetivo: De ser el abanderado a la gubernatura de Tamaulipas por los panuchos.

Los resultados de CH en su trayectoria política como : Delegado estatal del IMSS, Diputado Federal y la transformación del municipio de Tampico, en tan solo tres años, lo han catapultado para que su nombre se escuche, desde Tampico hasta Nuevo Laredo, como el gallo para la Gubernatura de la entidad.

Durante su discurso, en el festejo de la Revolución Mexicana, envió varios mensajes que muestran su entusiasmo y ganas de ver que Tamaulipas Brille, igual o más que Tampico.

Mencionó que “Tampico está listo para ser la fuerza que mueva a Tamaulipas”, por lo que está, más que claro, que no declinará en su interés de ser Gobernador de Tamaulipas.

El modelo de Gobierno, aplicado en Tampico, y los resultados que ha tenido en tan corto tiempo, le han abierto las puertas, de cada uno de los municipios que ha visitado; Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Río Bravo, entre otros.

El alcalde ha sido arropado en cada una de sus visitas y por eso ha estado agarrando más vuelo y no se le ven ganas de querer bajarse; por el contrario, se le nota que quiere llegar a la meta.

OSEGUERA, NO ESTÁ DESCARTADO

Todavía no se ha cerrado la lista de “semi finalistas” para la encuesta que realizará el partido Morena para elegir a su candidato a la Gubernatura de Tamaulipas.

Todavía podrían darse algunos “ajustes o cambios” de último momento, recuerde que en política nada está escrito y todo puede suceder ! Y el trabajo que ha realizado el presidente, Adrián Oseguera, lo mantiene como una carta fuerte para entrar en la terna y finalmente convertirse en el abanderado.

En este momento la “moneda está en el aire”, aún no hay nada para nadie porque faltan los verdaderos liderazgos emanados de la izquierda, los que siempre se la jugaron en la oposición y con AMLO.

Es seguro que Adrián Oseguera ocupe un buen lugar ya que se espera salga en la encuesta, y no descarte que pueda resultar el candidato.

RE – VIVE EL PARTIDO VERDE EN ALTAMIRA

Ayer, el nuevo Niño verde en Tamaulipas, Manuel Muñoz , tuvo un acierto en el municipio de Altamira, tomó protesta a Luis Márquez, al frente del Comité Municipal Local.

Dando muestra de que busca “barrer y sacar “ a las familias que se han adueñado del partido del Tucán, por lo que las cosas serán diferentes en esta localidad.

Luis Márquez, tiene pasado priista, pero es un tipo que le sabe y muy bien al tema de la polaca, y que trae ganas de dar los resultados esperados. Ha andado en la grilla como funcionario estatal y municipal, donde siempre ha apoyado a la raza, por eso logró conformar un buen equipo de trabajo.

De continuar, Manuel Muñoz, con decisiones pensantes; podrá ir avanzando , y cambiando la percepción de los “niños verdes “ y eso podría colocarlos como una oferta política para los ciudadanos en las próximas elecciones.

CABALGATA EN ALTAMIRA

Ayer se realizó la séptima cabalgata regional, que realiza la Asociación de Jinetes Unidos de Altamira (A.J.U.A), y el alcalde, Armando Martínez, se dio tiempo para acudir como invitado de honor, junto con su esposa, Rossy Luque de Martínez, y su hija, llegó en familia a disfrutar de este evento.

Fue un evento… De Película, en el rancho de Panchillo Castillo, había vaqueros y vaqueritas por todos lados, las familias de Esteros han conservado este tipo de eventos, que ( de verdad ) deberían de promocionarse para atraer más turistas a cada uno de los que se realicen.

Armando dijo en campaña que estaría buscando promover las tradiciones de esta ciudad y por eso se dio tiempo de cabalgar cerca de cuatro horas y al regresar, prácticamente, cerraron con una fiesta. Recuerde: No se vale Chillar !