Listas, las listas

Con la definición de los finalistas de Morena de la contienda interna por la candidatura de gobernador de Tamaulipas, ha quedado listo el escenario en el que se disputará la postulación al cargo de mayor jerarquía y responsabilidad política del Estado, el proceso ha entrado en la recta final.

Tanto en la 4T como en el PAN, será en diciembre cuando se resolverán, eso es lo que se afirma, quiénes serán los precandidatos al puesto de García Cabeza de Vaca que participarán en las encuestas que organizarán los dirigentes nacionales para elegir a quienes contenderán en la elección del 5 de junio de 2022.

En las filas de Acción Nacional, como es del dominio público, son tres los aspirantes formales, César Verástegui, Chucho Nader y Gerardo Peña, aunque la realidad es que los que competirán son el primero y el segundo, el tercero solo está ahí por si algún imponderable obligara a cambiar abruptamente de planes.

Causa extrañeza, sin embargo, que en los círculos políticos de la capital del país y en los de ciudad Victoria hay quienes recomiendan no olvidar el nombre del senador Ismael García Cabeza de Vaca. En el partido guinda ya se tomaron providencias en lo que concierne a la equidad de género, dos son hombres, Américo Villarreal y Rodolfo González Valderrama, y dos del llamado sexo débil, Maki Ortiz Domí9nguez y Olga Sosa Ruiz.

En el PRI, si no se concretara la alianza electoral, el elegido surgiría entre Ramiro Ramos Salinas y Enrique Cárdenas del Avellano. Con cualquiera de los dos, dicen, el partido conservaría el tercer lugar y evitaría perder el registro.

El PRD irá otra vez en coalición con los panistas, pero no en todos los Estados, únicamente en aquellos estados en los que resulte conveniente, esto para que no les vaya a ocurrir lo que los comicios del 6 de junio en los que se perdió el registro en ocho entidades federativas y en el resto apenas estuvo un punto arriba del porcentaje mínimo que exige la ley para retenerlo.

Los enterados coinciden en que, si no hay sorpresas, la contienda será protagonizada por El Truco y González Valderrama.

Hablando de otras cosas, en la inauguración del C5 que tuvo lugar en Reynosa, el mandatario tamaulipeco elogió otra vez el trabajo político de Verástegui Ostos, florecita que dice mucho y tiene un alto significado en las vísperas de definición de la candidatura al gobierno estatal.

Como lo hiciera el día en el que lo destapó como aspirante a candidato a gobernador, en esta ocasión, al referirse a los avances que se han logrado en la entidad en materia de seguridad pública en el actual sexenio, el gobernador reconoció la importancia que ha tenido en los resultados la tarea del Secretario General de gobierno.

“Aunque a veces no se ve, se siente”, dijo el jefe del ejecutivo estatal, que sin duda ayudará a elevarle los bonos electorales al nativo de Xicoténcatl. El alcalde de Tampico y también aspirante a candidato a la gubernatura, Chucho Nader, sigue con sus giras por la entidad.

El jueves pasado, el edil, acompañado de sus esposa y presidenta del DIF, Aída Feres, sostuvo un encuentro con mujeres empresarias y jefa de empresa de Matamoros que le organizó la ex candidata a alcalde, Ivette Bermea.

A todas ellas el jefe edilicio tampiqueño les expuso los atractivos turísticos de nuestro puerto, así como las ventajas competitivas que el área representa para el desarrollo de nuevo proyectos de inversión.

A propósito de panistas, una mala noticia, el lamentable fallecimiento de la ex senadora Carmen Bolado del Real, cuya lucha política en la década de los noventas del siglo pasado abrió el camino a la llegada del partido albiazul al poder legislativo, luego a la alcaldía porteña y más tarde al gobierno del Estado. Enviamos un abrazo a sus familiares y amigos. Descanse en paz.

Para cerrar, la política de austeridad no solamente no les cuadra a los opositores también a los propios morenistas. No son pocos a los que les fascina movilizarse en camionetas lujosas, se sabe que hay algunos que están interesados hasta en comprarse un avión. ¿Será? jlhbip2335@gmail.com

