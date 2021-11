Austria impone confinamiento hasta el 13 de Diciembre

AUSTRIA.- Austria es el primer país de Europa en volver a confinamiento tras detectar 13 mil 806 nuevos casos de covid-19, debido a la cuarta ola de contagios, y ha significado para el país la cifra más alta registrada desde inicios de la pandemia.

El gobierno austriaco tomó la nueva medida que se oficializó este lunes y, misma que ha desatado protestas en el país por las restricciones, países como Holanda y Bélgica se han sumado a las manifestaciones en contra de las medidas adquiridas por los países europeos.

Massive protest in Vienna, Austria today against the new lockdown, plus mandatory vaccinations which the tyrannical Austrian government plans to implement starting in February. pic.twitter.com/bOjoBbjj5y

— Brittany Sellner (@BrittPettibone) November 20, 2021